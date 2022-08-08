В Новосибирской области будет усилен независимый контроль строительства и ремонта дорог

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В рамках оперативного совещания в Правительстве Губернатор Андрей Травников поручил усилить независимый строительный контроль за качеством дорожных работ в Новосибирской области.

По словам главы региона, если раньше возможные нарушения со стороны подрядчиков рассматривались в гарантийные сроки, спустя год-два по окончанию работ на объекте, теперь их необходимо отслеживать в процессе строительства и ремонта дорог.

«Поддерживаю привлечение независимого строительного контроля на все объекты, чтобы внешние контролеры следили за соблюдением технологий на всех этапах работ.

В этом году мы рассмотрим итоги по промежуточному контролю качества выполнения работ, не дожидаясь весны. Посмотрим статистику независимого строительного контроля со стороны заказчика: у каких подрядчиков выявлены дефекты и сколько из них устранено. Пока не закончился строительный сезон – проведём разбор полётов и сделаем определенный анализ», – заявил Андрей Травников.

По поручению Губернатора, такую статистику областное министерство транспорта и дорожного хозяйства должно представить в середине сентября. Также глава региона предложил мэрии Новосибирска рассмотреть вопрос о приобретении лаборатории неразрушающего контроля, применяемую при проверке качества дорожных работ, уже к следующему строительно-ремонтному сезону.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть доложил участникам совещания о работе с подрядчиками по устранению нарушений, обеспечению внешнего и внутреннего контроля дорожных работ, планируемом приобретении контрольной аппаратуры.

Всего в настоящее время на гарантии у подрядных организаций находятся 364 объекта национального проекта «Безопасные качественные дороги». При обследовании объектов весной 2022 года Минтрансом региона совместно с представителями ФКУ «Сибуправтодор», Заказчиками дорожно-строительных работ, а также подрядных организаций и ОНФ выявлены гарантийные замечания на 233 объектах.

Дефекты, возникшие по вине подрядной организации, скрытые дефекты поставляемых материалов составляют 61% от числа дефектов на объектах, находящихся на гарантии.