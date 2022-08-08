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Водителю перевернувшегося «КамАЗа» зажало ногу в ДТП на Ключ-Камышенском Плато

Фото Водителю перевернувшегося «КамАЗа» зажало ногу в ДТП на Ключ-Камышенском Плато
Фото Водителю перевернувшегося «КамАЗа» зажало ногу в ДТП на Ключ-Камышенском Плато

Скриншот из видео в сообществе «Спасатели МАСС»

«КамАЗ» с песком перевернулся на спуске Ключ-Камышенского Плато — водителю в кабине зажало ногу.

Вечером 6 августа в Новосибирске произошла ещё одна авария: на Ключ-Камышенском Плато перевернулся гружёноый сыпучим грузом КамАЗ. За рулём находился мужчина 40 лет. Об извлечении водителя из кабины рассказали сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы.

В пресс-службе МАСС уточнили, что для спасения водителя понадобился гидравлический аварийно-спасательный инструмент. С его помощью удалось деблокировать ногу мужчины, после чего его вытащили из кабины и на носилках доставили в автомобиль бригады скорой помощи.

«Это уже не первое ДТП на данном спуске. Опасный участок дороги, где периодически опрокидываются грузовые автомобили», — обратили внимание спасатели МАСС.

Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы порекомендовали автомобилистам максимально снижать скорость на этом участке дороги, чтобы избежать потенциальных ДТП, а также напомнили, что в случае экстренных ситуаций с ними можно связаться по телефонам 112 и 231-06-49.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
авария, дтп
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