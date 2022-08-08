Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

политика общество

Вице-мэр Новосибирска Артём Скатов вернулся на работу

Фото Вице-мэр Новосибирска Артём Скатов вернулся на работу
Фото Вице-мэр Новосибирска Артём Скатов вернулся на работу

Фото со страницы Артёма Скатова ВКонтакте

Вице-мэр Новосибирска Артём Скатов вернулся к рабочим обязанностям с 4 августа.

8 августа стало известно о возобновлении работы заместителя мэра Новосибирска Артёма Скатова: к исполнению своих обязанностей он вернулся 4 августа. Об этом Сиб.фм сообщил пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.

По его словам, Артёма Скатов вернулся к работе в прошлый четверг. Предположительно, до этого времени он находился на больничном.

Напомним, вице-мэра поместили в больницу 18 июля, после того как чиновник получил травму во время задержания.

Как писал Сиб.фм, всё началось 15 июля: тогда в рабочем кабинете и квартире Артёма Скатова прошли обыски. Их причиной стало возбуждение в отношении чиновника уголовного дела по подозрению в клевете. Соответствующую жалобу в правоохранительные органы направил депутат Госдумы по Центральному округу Новосибирской области Дмитрий Савельев.

Сам Артём Скатов уверен в том, что это политическая провокация, «суть которой давление на мэра и его команду».

Как сообщал Сиб.фм ранее, из-за обысков и задержанию заммэра пришлось отменить свадьбу, которая была запланирована на 16 июля.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

1

Теги

Новосибирская область
Мэрия Новосибирска
вице-мэр
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19515
Выплата 10 000 рублей к школе: будет или нет в 2022 году
17272
День железнодорожника 7 августа 2022: новые красивые открытки с поздравлениями в стихах и прозе
12923
Настоящий удар для родителей школьников: что известно о выплате 10 000 к школе в 2022 году
11866
Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать
10545
Оставят без денег? Будет ли по 10 000 к школе в августе 2022
9821
Ресторан Shalet сгорел в Заельцовском парке Новосибирска
9489
В Красноярске четверо мужчин выкопали могилу для изнасилованной ими женщины