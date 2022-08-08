Вице-мэр Новосибирска Артём Скатов вернулся на работу

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Вице-мэр Новосибирска Артём Скатов вернулся к рабочим обязанностям с 4 августа.

8 августа стало известно о возобновлении работы заместителя мэра Новосибирска Артёма Скатова: к исполнению своих обязанностей он вернулся 4 августа. Об этом Сиб.фм сообщил пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.

По его словам, Артёма Скатов вернулся к работе в прошлый четверг. Предположительно, до этого времени он находился на больничном.

Напомним, вице-мэра поместили в больницу 18 июля, после того как чиновник получил травму во время задержания.

Как писал Сиб.фм, всё началось 15 июля: тогда в рабочем кабинете и квартире Артёма Скатова прошли обыски. Их причиной стало возбуждение в отношении чиновника уголовного дела по подозрению в клевете. Соответствующую жалобу в правоохранительные органы направил депутат Госдумы по Центральному округу Новосибирской области Дмитрий Савельев.

Сам Артём Скатов уверен в том, что это политическая провокация, «суть которой давление на мэра и его команду».

Как сообщал Сиб.фм ранее, из-за обысков и задержанию заммэра пришлось отменить свадьбу, которая была запланирована на 16 июля.