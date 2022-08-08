Записку от туристов из Новосибирска нашли в Саянах спустя 55 лет

Фото со страницы Евгения Янущака ВКонтакте

На пике Топографов обнаружили послание от туристов из НГУ, оставленное на вершине 55 лет назад.

Туристическая группа из Иркутска в июле 2022 года нашла на пике Топографов — леднике высотой больше трёх тысяч метров, самой верхней точки маршрута повышенной сложности — записку, оставленную альпинистами в 1967 году. Там её поместили туристы из Новосибирского государственного университета. О находке из прошлого рассказал руководитель туристско-экологического клуба «Академия» Евгений Янущак.

По словам спортсмена, такие записки, в которых указывается дата, категория, список группы, маршрут, путь следования — альпинистская традиция, сохранившаяся до сих пор.

«Раньше это работало как доказательство, что на вершине или перевале были, дошли до высшей отметки этого препятствия. Сейчас подтверждением являются фото и геоданные. Но записки пишем, они смогут помочь при поисках группы», — дополнил он.

Евгений Янущак уточнил, что изначально его группа заносила пик Топографов как «первопроход», но в итоге на туре обнаружилась бумага, датированная 2 августа 1967 года.

«2 августа 1967 группа туристов Новосибирского госуниверситета под руководством Буднева В. М. взошла на эту горку. Совершили траверс с пика Топографов. Сложили тур и обозвали эту вершину "Именинником" в честь Лешки Харькова, у которого сегодня день рождения. Поели и в лужице нашли водичку. Просим прислать записку по адресу: г. Иркутск 29, ул. Чайковского 9, кв. 15. Будневу В. М.», —

было написано в послании.

Евгений Янущак рассказал, что сейчас такие записки обычно помещают в пластиковые ёмкости или полиэтилен, а записка из 1967 года была в консервной банке, забитой камнями.

Позже удалось отыскать дочь руководителя группы Виктора Буднева — преподавателя НГУ Людмилу Будневу.

«Впечатление шоковое. Казалось бы, ничего значительного не произошло, но фигура отца для меня очень многое значит. Наверное, поэтому я была так потрясена. Папа был опытным туристом, и тот поход 1967 года был одним из многих. Я созвонилась со своим дядей, братом отца. Он даже помнит, как эта группа останавливалась у них в квартире перед походом», —

рассказала она в разговоре с «BFM-Новосибирск».

Отец Людмилы Будневой тоже преподавал в НГУ — он был доктором физико-математических наук и институте математике СО РАН. В мае 1980 года мужчина погиб во время сплава по реке Тентек в Джунгарском Алатау: в честь него назвали порог этой реки в Константиновском ущелье.

Ранее Сиб.фм опубликовал интервью с горным туристом из Новосибирска Константином Суходеевым, который в мае 2022 года поднял на вершине Эвереста флаг региона.