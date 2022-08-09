Ещё один SPAR томской ГК "Лама" закрывается в Новосибирске

Фото Сиб.фм / носит иллюстративный характер

Томская ГК "Лама" закроет ещё один универсам SPAR на улице Бориса Богаткова в Новосибирске.

Очередной супермаркет SPAR, принадлежащий томской группе компаний "Лама", закроется в Новосибирске. Речь идёт о магазине на улице Бориса Богаткова. Об этом сообщает "Континент Сибирь".

Как ранее писал Сиб.фм, 31 декабря 2021 года в сибирской столице прекратил работу SPAR по улице Фрунзе, 252. Причиной, по словам источника Сиб.фм, стал маркетинговый просчёт руководства. Объём выручки оказался ниже ожиданий предпринимателей.

В феврале 2022 года стало известно о планах руководства томской "Ламы" продать недостроенный магазин в микрорайоне Чистая слобода, на первой линии улицы Порт-Артурская. Также летом на улице Троллейной закрылся магазин сети "Хороший выбор".

Как пишет издание, до конца 2022 года стоит ожидать закрытия еще нескольких магазинов "Ламы" в областном центре.

Напомним, универсамы "Хороший выбор" и SPAR появились в Новосибирске в весной 2021 года. На сегодняшний день в городе работает 17 магазинов SPAR, 9 магазинов "Хороший выбор" и 1 гипермаркет "Первоцен".