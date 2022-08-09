10000 рублей на школьника: будут ли выплаты к школе в августе 2022

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Вопрос о выплате на подготовку детей к школе до сих пор остается открытым. Родители надеются, что государство, как и в прошлом году начислит сумму в размере 10 000 рублей, чтобы помочь собрать детей к школе. Будут ли начислены средства в этом году, и кто их может получить – разбирался Сиб.фм.

Что известно о выплате?

В 2021 году президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому всем семьи с детьми-школьниками получили право на разовую материальную выплату. По 10 000 рублей к 1 сентября получили все граждане России, независимо от материального положения семьи, уровня обеспеченности и получаемых льгот.

Впервые практика разовых выплат к школе появилась в стране в период пандемии — в 2020 году, когда многие семьи из-за коронавирусных ограничений остались без работы. В 2020-м деньги на карты родителей школьников приходили дважды — в июле и в августе.

Не удивительно, что и в 2022 года семьи рассчитывают на повторение такой меры поддержки. Особенно при условии роста цен на канцелярию и школьную форму.

Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2022 году?

Сборы ребенка в школу в 2022-м году обойдутся на 20 % дороже. Речь идет о стандартном наборе:

одежда;

канцелярские принадлежности;

рюкзаки.

«В среднем на сборы ребенка в школу россияне тратят 13 919 рублей», – выяснили специалисты. Чаще всего родители покупают пенал, дневник, канцелярия, туфли, кроссовки и одежду.

Рюкзак в этом году стоит на 14 % дороже, чем в прошлом году, и обходится в 1954 рубля. Форма в среднем обходится в 300 рублей, а обувь примерно в 2000 рублей.

Кроме того, родители стараются сэкономить на покупках и обращаются к онлайн-магазинам или маркетплейсам. Так, запросы и покупки школьных товаров на Wildberries выросли на 51 %.

Россияне создали петицию

Родители создали петицию на платформе Change.org с просьбой возобновить выплаты на подготовку к школе. Обращение к российским властям подписали уже почти 80 тысяч человек. Автором петиции выступила Зоя Льготова.

Автор петиции публикует следующее сообщение:

«В связи с высокой инфляцией в России в 2022 году выросли цены на товары повседневного спроса. Из-за введения зарубежных санкций закрылось много предприятий и люди остались без работы.

Родителям все сложнее и сложнее подготовить детей к школе: закупить канцтовары, дополнительные учебные пособия и рабочие тетради, школьную форму, спортивную форму, обувь, сменку, сдать деньги на нужды класса и т.д. А еще многим детям нужны репетиторы, дополнительные кружки и секции, которые тоже нужно оплачивать.

В 2021 году по поручению Президента родители детей школьного возраста (от 6 до 18 лет) получили единовременные выплаты на подготовку к школе, которые оказались очень хорошим подспорьем для российских семей.

От имени всех родителей школьников благодарим за поддержку и просим повторить единовременные выплаты в размере 10000 рублей на детей к школе в 2022 году».

Выплатят ли 10 000 рублей на школьников?

Не стоит исключать, что в этом году власти решат ограничиться уже действующими мерами поддержки относительно семей с детьми.

Так, например, с 1 июня 2022 года в России были внепланово проиндексированы пенсии, повысился МРОТ и прожиточный уровень. Кроме того, с 1 апреля начали действовать новые меры господдержки семей с детьми — выплаты на детей школьного возраста от 8 до 18 лет.

Однако эксперты не исключат, что после такого ажиотажа вокруг выплат, власти не смогут не отреагировать на запрос граждан. Поэтому шанс получить 10000 рублей к школе в 2022 году ещё остается.

Так, экономист, директор по внешним связям и корпоративной социальной ответственности BitRiver Андрей Лобода рассчитывает на оптимистичный сценарий.

«Информация о единовременных выплатах детям школьного возраста может появиться в любой день. Скорее всего, эта добрая традиция будет продолжена», — сказал он.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии, посвященной развитию соцсферы, спорта и образования, заявил о необходимости проработать действующие меры поддержки семьям с детьми и разработать дополнительные инструменты госпомощи россиянам.

В Госдуме рассказали о вероятности выплат в августе

Разовые выплаты к 1 сентября для всех родителей школьников на данный момент не планируются. Вместо них в стране были введены ежемесячные адресные пособия для малоимущих семей, которые составляют в среднем 12 тысяч рублей. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Вместо разовой выплаты в 10 тысяч рублей всем родителям к 1 сентября в стране были введены адресные выплаты для тех, кто действительно нуждается. Это не 10 тысяч рублей разово, а в среднем 12 тысяч рублей ежемесячно. На данный момент о выплатах к 1 сентября для всех родителей школьников речи не идет, но если назреет необходимость, и президент распорядится, то выплаты будут произведены», — пояснила Светлана Бессараб.

Парламентарий напомнила, что с прошлого года выплаты малоимущим семьям по указу президента РФ Владимира Путина были увеличены.

«С прошлого года выплаты малоимущим семьям с детьми по указу президента составили от 50 до 100% размера прожиточного минимума на ребенка в регионе. Это от 6 до 19 тысяч рублей в зависимости от региона, в среднем по стране выплаты составляют 12 тысяч рублей ежемесячно», — уточнила депутат.

Размер пособий на детей также был увеличен.

«В прошлом году пособия на детей были проиндексированы на 5,8%. В начале этого года также по приказу президента Владимира Путина выплаты были проиндексированы на 10%», — подытожила Бессараб.

Кто в 2022 году может рассчитывать на разовые выплаты 10 000 рублей к школе?

Независимо от того, будут ли принято положительное решение о единоразовой выплате семьям с детьми к школе, возможность получить дополнительную помощь от государства есть у родителей с низким доходом.

Такие пособия начали предоставлять с апреля 2022 года семьям, где есть дети от 8 до 17 лет. Чтобы получить такую меру поддержки, необходимо, чтобы доход семьи был ниже установленного прожиточного минимума. При этом трудоспособные члены семьи должны быть официально трудоустроены либо же иметь вескую причину, чтобы не работать. Подать заявление можно было в МФЦ или в ПФР с 1 мая 2022 года. Форма подачи заявления была также доступна на портале «Госуслуги».

Также для получения средств для сборов детей в школу можно обратиться в местные органы соцзащиты или администрацию муниципалитета. Многие субъекты РФ выделяют матпомощь к новому учебному году для нуждающихся и многодетных семей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов предложил возобновить единовременные выплаты. Напомним, как семьям с детьми получить материальную помощь, а также по каким причинам в ней могут отказать.

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