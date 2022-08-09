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11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Новосибирском

Фото 11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Новосибирском
Фото 11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Новосибирском

Фото предоставлено пресс-службой МЧС по Новосибирской области и ГИБДД по Новосибирской области

10 пассажиров и водитель оказались в больнице после лобового столкновения грузовика с микроавтобусом на трассе в Ордынском районе.

Поздним вечером 8 августа на автодороге К-17Р «Новосибирск-Кочки-Павлодар» произошла крупная авария: на участке трассы, пролегающем в Ордынском районе, лоб в лоб столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский микроавтобус. Как сообщили в МЧС по Новосибирской области, ДТП зафиксировали на 96 километре магистрали.

Фото 11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Новосибирском 2

В ведомстве рассказали, что в салоне микроавтобуса находились водитель и 10 пассажиров — всем им понадобилась помощь медиков. 11 человек с травмами различной степени тяжести. Предварительно спасателям понадобилось деблокировать из салона водителя и женщину, чтобы передать их бригаде скорой помощи. Известно, что водитель грузовика не пострадал.

Фото 11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Новосибирском 3

Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, ДТП спровоцировал водитель грузового автомобиля: он совершал манёвр разворота при неустановленных обстоятельствах, в результате чего и столкнулся с заполненным пассажирами микроавтобусом.

Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины произошедшего, а также личности участников ДТП.

«Также на место ДТП выезжал начальник УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области полковник полиции Александр Владимирович Бабенков», — дополнили в региональном МВД.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
авария, дтп
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