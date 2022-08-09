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общество

72-летний пенсионер пропал 7 августа в Новосибирске

Фото 72-летний пенсионер пропал 7 августа в Новосибирске
Фото 72-летний пенсионер пропал 7 августа в Новосибирске

Фото из публикации сообщества «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области»

Пенсионера в коричневой куртке и чёрных галошах разыскивают в Новосибирске — мужчина нуждается в медицинской помощи.

8 августа волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили о розыске 72-летнего Ивана Васильевича Минакова. Согласно имеющимся данным, местонахождение мужчины, пропавшего в Октябрьском районе города, остаётся неизвестным с 7 августа. По информации волонтёров-поисковиков, пенсионер нуждается в помощи медиков.

Опознать пропавшего 72-летнего Ивана Минакова можно по худощавому телосложению при росте 170 сантиметров, седым волосам и глазам серо-голубого цвета. На момент исчезновения мужчина был одет в куртку коричневого цвета, утеплённые чёрные галоши, джинсы синего цвета и чёрную шапку.

Вечером 8 августа волонтёры отряда «Лиза Алерт» объявили сбор на поиск пропавшего пенсионера.

Всех, кому известно что-либо о местонахождении 72-летнего Ивана Минакова, просят связаться с поисковиками по номеру горячей линии 8 800 700 54 52 или вызвать экстренные службы по телефону 112.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

поиски пропавших
Новосибирская область
Лиза Алерт
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