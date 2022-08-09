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80-летняя женщина задохнулась в погребе в Октябрьском районе Новосибирска

Фото 80-летняя женщина задохнулась в погребе в Октябрьском районе Новосибирска
Фото 80-летняя женщина задохнулась в погребе в Октябрьском районе Новосибирска

Фото из публикации сообщества «Спасатели МАСС» ВКонтакте

Пенсионерка погибла от отравления угарным газом во время сушки погреба — для извлечения тела женщины спасателям понадобилось альпинистское снаряжение.

Вечером 8 августа на дежурный телефон муниципальной аварийно-спасательной службы поступило сообщение о пожилой женщине, которая отправилась сушить погреб на улице Выборная в Октябрьском районе города, после чего перестала выходить на связь. Также в полученной спасателями информации значилось, что из погреба чувствуется запах дыма.

После прибытия экипажа на место сотрудники МАСС спустились в расположенный в гараже подвал, предварительно надев изолирующие дыхательные аппараты. Внутри они обнаружили тело женщины 1942 года рождения: она скончалась внутри помещения от отравления угарным газом.

Фото 80-летняя женщина задохнулась в погребе в Октябрьском районе Новосибирска 2

«Тело было поднято из погреба на поверхность с помощью альпснаряжения и передано сотрудникам отдела полиции и бригаде врачей скорой помощи», — сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Фото 80-летняя женщина задохнулась в погребе в Октябрьском районе Новосибирска 3

Сотрудники МАСС напомнили, что все деревянные конструкции в хозяйственных помещениях лучше подвергнуть противопожарной обработке, а также следить за тем, чтобы в помещении нп скапливался мусор, ненужная тара, солома, и другие легковоспламеняющиеся вещества и предметы.

«Сушка погребов должна проводиться только свободным доступом тёплого воздуха. Также просушивать овощехранилища можно окуриванием комовой серой или серными шашками. Для дезинфекции помещения стены и стеллажи необходимо побелить известью хлорной или гашеной с добавлением медного купороса», — уточнили спасатели.

Также в МАСС подчеркнули, что в подземных помещениях недопустимо применение свечей, керосиновых ламп и подобных светильников.

Спасатели перечислили признаки, по которым человек может выявить у себя отравление угарным газом.

«При просушке погребов следует помнить: даже небольшая концентрация угарного газа в воздухе (до 10 процентов) является опасной для человека. Однако человеку почувствовать ядовитое вещество и его мгновенное воздействие на организм практически невозможно. При отравлении сначала появляется легкая слабость, головокружение, а потом человек теряет сознание. При этом силы покидают пострадавшего довольно быстро, и подняться наверх самостоятельно он уже не может».

Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы отметили, что перед протапливанием погреба требуется проветривать помещение не менее суток, а перед спуском проверить, есть ли внутри кислород. Для этого можно зажечь свечу и опустить её в погреб: если огонь погаснет, кислорода в помещении нет, и тогда потребуется дополнительное проветривание.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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