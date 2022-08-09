Аудиогид к 100-летию Чуйского тракта запустили в Новосибирской области

BFM-Новосибирск

Компания МТС запустила туристический аудиогида по Чуйскому тракту в рамках собственного экологического проекта "Место силы".

Теперь жители Новосибирской области и туристы могут отправиться в путешествие по Чуйскому тракту — одной из самых удивительных и красивых дорог не только России, но и мира – в сопровождении аудиогида. Гид подготовлен компаний МТС к 100-летию Чуйского тракта в статусе федеральной автомобильной дороги.

Аудиогид МТС стартует от парка «Городское начало» в Новосибирске и завершается в селе Ташанта на границе с Монголией и охватывает 66 объектов Чуйского тракта. На протяжении тысячи километров легендарной трассы пользователи узнают об истории Чуйского тракта, увидят бирюзовые воды Катуни, горные хребты и «марсианские» пейзажи. Путеводитель расскажет, как попасть на знаменитую Сростинскую ярмарку и подняться на гору Пикет, где установлен памятник Василию Шукшину.

Бесплатная аудио-экскурсия доступна к скачиванию абонентам любого оператора на платформе МТС Live. Перед началом экскурсии достаточно бесплатно скачать приложение на свой смартфон из AppStore или Google Play, найти гид «Место силы. Чуйский тракт» и следовать по маршруту, надев наушники. Аудиогид работает автономно, мобильный интернет не расходуется, можно в любом месте подключиться и прослушать рассказ о ближайшей локации.

«МТС не первый год реализует в Новосибирске проекты, которые помогают развитию внутреннего туризма. Новосибирск – отправная точка Чуйского тракта, и сейчас мы максимально сосредоточены на улучшении инфраструктуры и развитии цифровой среды на туристических объектах. В год столетия мы обеспечили ковровое покрытие тракта связью LTE в Новосибирской области. Кроме того, МТС дарит всем российским туристам бесплатную аудиоэкскурсию — гид по всем заповедным местам легендарной дороги, соединяющей три региона», — рассказал директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

О проекте «Место силы»

«Место силы» — часть комплексной программы МТС в сфере экологии, направленной на создание необходимой инфраструктуры для защиты природных объектов и сохранения популяций редких животных, повышения уровня экологической культуры населения и его вовлечения в сохранение природного наследия, а также развития экотуризма. В рамках программы МТС в тесном сотрудничестве с национальными парками и заповедниками России создает бесплатные цифровые продукты для экологического просвещения, включая VR-гиды, онлайн-экскурсии и другие сервисы для детей и взрослых, а также внедряет на ООПТ технологические решения для наблюдения за редкими животными и борьбы с лесными пожарами, браконьерством, вандализмом — системы видеонаблюдения и фотоловушки с технологией искусственного интеллекта.

О Чуйском тракте

Чуйский тракт, живописная дорога, которая сама по себе является достопримечательностью Алтая. В 2014 году журнал National Geographic включил Чуйский тракт в десятку самых живописных дорог на планете. Трасса протяженностью почти 1000 километров берет свое начало в Новосибирске, проходит по трем регионам России и заканчивается на границе с Монголией. Протоптанные веками назад тропы 100 лет назад, 26 мая 1922 года, получили статус дороги государственного значения.