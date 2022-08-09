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Банк «Открытие» даёт возможность зарезервировать эскроу-счета для покупателей недвижимости онлайн

Фото Банк «Открытие» даёт возможность зарезервировать эскроу-счета для покупателей недвижимости онлайн
Фото Банк «Открытие» даёт возможность зарезервировать эскроу-счета для покупателей недвижимости онлайн

Фото: Банк «Открытие»

Сегодня застройщики могут за пять минут зарезервировать номер счета эскроу и загрузить зарегистрированный договор участия в долевом строительстве в личный кабинет интернет-банка «Открытие-Бизнес Онлайн». Это позволит покупателям недвижимости открывать эскроу-счета в отделении банка в два раза быстрее.

Чтобы зарезервировать счет эскроу для физического лица, застройщик вносит данные о предстоящей сделке в интернет-банк «Открытие-Бизнес Онлайн». Номер счета резервируется в банковской системе, поэтому покупатель сможет пройти идентификацию в офисе и открыть эскроу-счет значительно быстрее. Таким образом, банк упрощает процедуру открытия счета для покупателей недвижимости, и их взаимодействие с банком становится комфортнее.

Сервис актуален для всех застройщиков – клиентов банка, которые кредитуются или проводят строительство за свой счет.

«Услуга резервирования счетов эскроу в интернет-банке застройщика упрощает взаимодействие физических лиц с банком при покупке недвижимости. Покупатели будут тратить меньше времени на необходимые процедуры в офисе банка и ускорить приобретение квартиры», – пояснил Олег Шишкин, вице-президент, начальник управления недвижимости и девелопмента банка «Открытие».

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока «Открытия» предоставляет крупным корпоративным клиентам широкую линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современные IT-технологии и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

застройщики
Банк Открытие
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