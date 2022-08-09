Благоустройство тротуаров и велодорожек на проспекте Карла Маркса будет завершено в сентябре

Фото предоставлены мэрией Новосибирска

Тротуар на проспекте Карла Маркса будет выложен плиткой, а велодорожка красным асфальтом. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценил качество ремонтных работ, которые должны завершиться 30 сентября 2022 года.

По словам Анатолия Локтя, ремонт на проспекте Карла Маркса ведётся комплексно: обновляется не только проезжая часть, но и тротуар, который меняет свои функции. Теперь на нём будет размещена полоса для движения велосипедов и самокатов.

«Это сложный проект из-за большого количества нестационарных объектов, рекламных баннеров. Нам пришлось вести переговоры с операторами: кого-то уговаривать, где-то применять административные методы. В результате на всем протяжении проспекта не осталось нестационарных объектов, потому что при их наличии ремонтировать магистраль было бы просто невозможно. Серьезные сложности возникли из-за припаркованных автомобилей, этот вопрос также решаем. Сегодня работа продолжается, отставаний от графика нет», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Ремонт проспекта Карла Маркса проводится по муниципальной программе на участке от площади им. Лыщинского до площади им. Карла Маркса, также реконструируется сама площадь им. Карла Маркса с выездами на ул. Титова и ул. Сибиряков-Гвардейцев. Общая протяженность объекта составляет более 2 км. Здесь сделают новые тротуары, которые оборудуют велодорожками на расстоянии 1,3 км.

Как прокомментировал начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов, проект включает полную замену тротуарной плитки на участке от площади им. Лыщинского до ул. Ватутина. Большая часть будет покрыта брусчаткой, а участок от ул. Геодезической до ул. Космической – плиткой большого размера. Велополоса будет сделана из асфальта красного цвета.

На данный момент проходит демонтаж старого покрытия, который выполнен на 60%, а также устройство основания из щебёночно-песчаной смеси, выполненное более чем на 30%.

Кроме того, заканчиваются фрезерование старого асфальта и укладка выравнивающего слоя. Финальный слой будет сделан к 1 сентября 2022 года. «К укладке верхнего слоя планируется приступить через 10 дней, когда завершим работы по устройству всех бордюрных камней и доделаем выравнивающий слой. Все работы идут в графике, рисков срыва нет», – уточнил Виктор Хихлов.