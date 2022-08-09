Членов ОПГ будут судить в Новосибирске за кражи из грузовиков

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Кировский районный суд Новосибирска рассмотрит дело членов ОПГ по обвинению в серии краж из грузовиков.

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении троих членов ОПГ, которым вменяют серию краж из грузовых автомобилей торговых представителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным полиции, фигурантам 42, 44 и 51 года.

"В период с января 2021 по январь 2022 года обвиняемые совершили серию краж из грузовых автомобилей, припаркованных около одного из крупных торговых комплексов города Новосибирска", — рассказали в полиции.

Как удалось выяснить правоохранителям, задержанные выслеживали водителей, а затем проникал в салоны грузовиков и похищали ценности.

От действий членов ОПГ пострадали семь человек из различных регионов России. Сумма ущерба составила около 10 миллионов рублей.

Все трое обвиняемых находятся под стражей с января 2022 гола, они были задержаны при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по Новосибирской области.