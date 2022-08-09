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общество

Дадут только нуждающимся: кто получит выплаты к школе в августе 2022 года

Фото Дадут только нуждающимся: кто получит выплаты к школе в августе 2022 года
Фото Дадут только нуждающимся: кто получит выплаты к школе в августе 2022 года

Freepik.com

В 2021 году государство осуществило единоразовую выплату 10 000 рублей, чтобы помочь семьям справиться с финансовыми проблемами после пандемии и подготовить детей к школе. В текущем году информации о повторении такой меры поддержки пока нет. Однако в регионах предусмотрены некоторые выплаты, которые точно смогут получить семьи и потратить их на подготовку к школе.

Что говорят эксперты о повторении выплаты?

Фото Дадут только нуждающимся: кто получит выплаты к школе в августе 2022 года 2

Представитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что в прошлом году выплаты в размере 10 000 рублей были обоснованы пандемией и тем, что многие люди были вынуждены сидеть дома: кто-то мог потерять работу, а кто-то был не в состоянии обеспечивать семью из-за болезни. Но в этом году ситуация кардинально изменилась. Для возобновления единоразовых выплат нужно учитывать еще больше факторов, включая те, которые привели к потере рабочих мест в связи с уходом иностранных компаний.

Итак, можно сделать вывод, что на данный момент никто не знает, будут ли введены единоразовые выплаты для подготовки детей к школе.

Фото Дадут только нуждающимся: кто получит выплаты к школе в августе 2022 года 3

В Пенсионном фонде сообщили, что выплата в прошлом году была единовременной. Эксперты объяснили, что в этом августе рассчитывать на подобную поддержку не стоит.

«На сегодняшний день никаких нормативных документов о единовременной выплате на детей в 2022 году не выходило», — сообщили в пресс-службе ПФР.

При этом в Государственной думе считают, что «первосентябрьский капитал» очень необходим семьям со школьниками.

Фото Дадут только нуждающимся: кто получит выплаты к школе в августе 2022 года 4

«В прошлом году эта выплата была единовременной. Мы ждём принятия законопроекта, чтобы эти 10 тысяч выплачивались родителям школьников ежегодно», — написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Такого же мнения придерживается и Ренат Сулейманов. Парламентарий уверен, что такая выплата в 2022 году безусловно необходима.

«Сегодня в России достаточно высокий уровень инфляции — она оценивается в 15 процентов в годовом исчислении. Это очень много, особенно для семей, имеющих детей. Ведь когда в семье несколько детей, это нередко переводит семью в разряд малоимущих. Сегодня растут расходы на подготовку детей в школу», — сказал депутат Госдумы.

Фото Дадут только нуждающимся: кто получит выплаты к школе в августе 2022 года 5

Парламентарии считают, что необходимо пересмотреть условия выдачи 10 000 рублей на сборы ребенка к школе.

«Единственное условие — определение критериев нуждаемости. Это простое соблюдение базового принципа соцполитики — адресности. Когда нуждающиеся гарантированно получат деньги, а тех, кому они не нужны, эта помощь обойдёт стороной. Скажем, тем, кто возит детей в элитные закрытые школы, 10 тысяч от государства к 1 сентября едва ли нужны», — отметил Ярослав Нилов.

Выплаты к 1 сентября могут получить многодетные семьи

Фото Дадут только нуждающимся: кто получит выплаты к школе в августе 2022 года 6

Несмотря на то, что информации о выплате школьникам нет, государство не отказывает в помощи другим семьям. Но получить меру поддержки смогут не все, а только самые нуждающиеся. Например, если пособия на подготовку к школе не установлено на федеральном уровне, регионы вправе реализовывать собственные меры поддержки семей перед 1 сентября.

  • В Москве детям из многодетных семей, которые обучаются в школах и колледжах, положена ежегодная компенсация на школьную форму. На каждого ребенка родители могут получить по 10 тысяч.
  • В Санкт-Петербурге многодетные семьи, независимо от уровня дохода, могут ежегодно получать выплату на покупку школьной и спортивной формы на каждого ребенка, обучающегося в школе или колледже. В 2022 году размер выплаты составил 5 194 руб.
  • В Московской области выплаты к 1 сентября по 3 тысячи рублей на ребенка получат многодетные семьи. А малообеспеченные семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями, получат по 13 тысяч рублей. Кроме того, все первоклассники из семей с не очень высокими доходами получат школьные принадлежности.
  • В Челябинской области социальное пособие на подготовку детей к школе в размере 1500 рублей получат многодетные малоимущие семьи, а также малоимущие семьи с детьми-инвалидами. Прием документов в управлениях социальной защиты населения продлится до 20 октября.
  • В Тверской области к 1 сентября выдается бесплатная форма для школьников из многодетных семей. Данная мера поддержки предоставляется без учета уровня дохода.

Подобные меры поддержки для малоимущих многодетных семей установлены и в других регионах страны.

Что еще могут получить семьи с детьми школьного возраста?

Фото Дадут только нуждающимся: кто получит выплаты к школе в августе 2022 года 7

В 2022 году вместо единовременной выплаты всем школьникам, установлены пособия для детей от 8 до 17 лет, которые могут получить малоимущие семьи, в том числе неполные.

Размер выплат зависит от дохода семьи и равен 50, 75, или 100 процентам от величины регионального прожиточного минимума на ребенка. В каждом регионе он свой.

Кроме того, семьи в трудной жизненной ситуации могут заключить соцконтракт и при необходимости оплатить этими средствами школьные товары.

«Российские работники закрывшихся зарубежных компаний, уволенные с 1 марта и вставшие на учет на бирже труда, могут оформить соцконтракт. По нему можно получить помощь, в том числе и на покупку школьной формы для ребенка», — сообщила Татьяна Буцкая.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2022 году?

Фото Дадут только нуждающимся: кто получит выплаты к школе в августе 2022 года 8

Сеть гипермаркетов «Ашан» недавно подсчитала минимальную стоимость набора первоклассника в 2022 году: по ее данным, собрать ребенка в школу можно всего за 2 135 рублей.

В эту сумму входит 26 предметов: рюкзак (он оказался самой дорогой позицией в списке, 999 рублей), дневник, тетради, альбомы, ручки, карандаши и прочая канцелярия.

При этом, по данным «Платформы ОФД», фактически базовый набор к 1 сентября в июне–июле 2022-го года обходится родителям гораздо дороже — в среднем в 13 364 рубля.

Ранее Сиб.фм писал о том, какие семьи могут претендовать на выплату на детей. Новосибирская область получит дополнительные деньги на выплаты семьям с детьми. Напомним, что в ПФР назвали пять причин отказа в новом пособии.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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