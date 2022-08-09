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общество

Депутат из Новосибирска Антонов оценил сроки спецоперации на Украине

Фото Депутат из Новосибирска Антонов оценил сроки спецоперации на Украине
Фото Депутат из Новосибирска Антонов оценил сроки спецоперации на Украине

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский депутат Ростислав Антонов высказался о времени завершения специальной операции российской армии на Украине.

Вернувшийся из Донбасса независимый депутат Ростислав Антонов охарактеризовал происходящую там ситуацию, а также прокомментировал, когда подойдут к концу боевые действия.

«Ушло инфантильное представление в обществе, что это всё быстро закончится. Когда я первый раз приехал на Донбасс, сразу понял — это надолго. Перестроились и местные жители, поняв — будет тяжело, невыносимо трудно от потерь, дискомфорта, обстрелов, но надо дойти до финала», — написал депутат на своей странице ВКонтакте, анонсируя публикацию в издании ЧС-инфо.

По словам Ростислава Антонова, «истеричных настроений» на украинских территориях нет, жители стараются поддерживать друг друга.

"Это боевые действие, люди умирают, но это неизбежно, и всё-таки надо потерпеть. И ТАМ это понимают все. У нас, конечно, нет. В России люди не сталкиваются с этими ужасами в живую, ежедневно, не видят, что делают здесь нацбатальоны с мирными гражданами», — отметил депутат.

При этом «самым страшным» из увиденного Ростислав Антонов охарактеризовал происходящее в Мариуполе. В своей публикации депутат рассказал о «голодных собаках, обгладывающих человеческие кости», и окружающем местных жителей горе.

Напомним, в начале августа Ростислав Антонов призвал власти прекратить финансирование таджикской диаспоры после убийства мигрантом 17-летней девушки.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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