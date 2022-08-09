Депутат из Новосибирска Антонов оценил сроки спецоперации на Украине

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский депутат Ростислав Антонов высказался о времени завершения специальной операции российской армии на Украине.

Вернувшийся из Донбасса независимый депутат Ростислав Антонов охарактеризовал происходящую там ситуацию, а также прокомментировал, когда подойдут к концу боевые действия.

«Ушло инфантильное представление в обществе, что это всё быстро закончится. Когда я первый раз приехал на Донбасс, сразу понял — это надолго. Перестроились и местные жители, поняв — будет тяжело, невыносимо трудно от потерь, дискомфорта, обстрелов, но надо дойти до финала», — написал депутат на своей странице ВКонтакте, анонсируя публикацию в издании ЧС-инфо.

По словам Ростислава Антонова, «истеричных настроений» на украинских территориях нет, жители стараются поддерживать друг друга.

"Это боевые действие, люди умирают, но это неизбежно, и всё-таки надо потерпеть. И ТАМ это понимают все. У нас, конечно, нет. В России люди не сталкиваются с этими ужасами в живую, ежедневно, не видят, что делают здесь нацбатальоны с мирными гражданами», — отметил депутат.

При этом «самым страшным» из увиденного Ростислав Антонов охарактеризовал происходящее в Мариуполе. В своей публикации депутат рассказал о «голодных собаках, обгладывающих человеческие кости», и окружающем местных жителей горе.

Напомним, в начале августа Ростислав Антонов призвал власти прекратить финансирование таджикской диаспоры после убийства мигрантом 17-летней девушки.