Диетолог перечислила самый опасный для фигуры и веса алкоголь

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Диетолог Круглова перечислила самые опасные для фигуры алкогольные напитки. Алкогольные напитки с высокой калорийностью крайне опасны для фигуры человека, в первую очередь речь идёт о сладких ликёрах и сладких десертных винах, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Наталья Круглова. Она напомнила, что помимо сахаров в самом спирте также содержатся калории. При употреблении спиртного эксперт посоветовала не налегать на жирные продукты, чтобы не навредить фигуре. «Один грамм спирта — это примерно 7 ккал. Сладкие десертные вина также содержат большое количество простых углеводов. Они также могут быть вредны для фигуры в большом количестве», — пояснила Круглова.

Она добавила, что при употреблении спиртных напитков важно учитывать те продукты, которые используются в сопровождении к алкоголю. Например, если человек пьёт вино, то в качестве закуски не стоит использовать жирные сыры. Чтобы не вредить фигуре, алкоголь лучше закусывать фруктами или овощами.

Если порядка 50 грамм нежирного сорта сыра, то это не будет влиять на фигуру. Нужно учитывать периодичность использования алкоголя и той пищи, которая используется. Если это разовые ситуации, то это не страшно. Если это происходит несколько раз в неделю, то это будет способствовать набору веса, —

добавила Круглова.

Ранее санитарный врач Николай Дубинин заявил, что рассчитывать количество потребляемых калорий бесполезно, так как калорийность зависит не от энергетической ценности продукта, а от способа его приготовления. Он полагает, что таблицы калорийности не отражают актуальную информацию. По этой причине, чтобы не набирать вес — следует придерживаться полноценного рациона и заниматься спортом,