Дом певицы Янки Дягилевой признали культурным наследием в Новосибирске

Фото: Госинспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области

Дом рок-певицы из Новосибирска признали объектом культурного наследия.

Региональная госинспекция по охране объектов культурного наследия признала дом, где проживала певица Янка Дягилева, исторически ценным.

Одноэтажный деревянный дом по адресу ул. Ядринцевской, 61 на пересечении улиц Ядринцевской и Семьи Шамшиных теперь находится под защитой госинспекции.

В здании также проживала и оперная певица Надежда Дезидериева.

Кроме факта проживания двух певиц историко-культурная ценность дома заключается и в том, что он относится к застройке начала XX века квартала 85 Центральной части Ново-Николаевска.

Напомним, исполнительница родилась в Новосибирске 4 сентября 1966 года, а умерла предположительно 9 мая 1991 года при загадочных обстоятельствах.

Вопрос об историческом статусе дома подняли в апреле. Решение приняли за 4 месяца.

Ранее в конце декабря скончался отец певицы Янки Дягилевой. Станислав Дягилев пережил дочь на 30 лет.