Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество культура

Дом певицы Янки Дягилевой признали культурным наследием в Новосибирске

Фото Дом певицы Янки Дягилевой признали культурным наследием в Новосибирске
Фото Дом певицы Янки Дягилевой признали культурным наследием в Новосибирске

Фото: Госинспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области

Дом рок-певицы из Новосибирска признали объектом культурного наследия.

Региональная госинспекция по охране объектов культурного наследия признала дом, где проживала певица Янка Дягилева, исторически ценным.

Одноэтажный деревянный дом по адресу ул. Ядринцевской, 61 на пересечении улиц Ядринцевской и Семьи Шамшиных теперь находится под защитой госинспекции.

В здании также проживала и оперная певица Надежда Дезидериева.

Кроме факта проживания двух певиц историко-культурная ценность дома заключается и в том, что он относится к застройке начала XX века квартала 85 Центральной части Ново-Николаевска.

Напомним, исполнительница родилась в Новосибирске 4 сентября 1966 года, а умерла предположительно 9 мая 1991 года при загадочных обстоятельствах.

Вопрос об историческом статусе дома подняли в апреле. Решение приняли за 4 месяца.

Ранее в конце декабря скончался отец певицы Янки Дягилевой. Станислав Дягилев пережил дочь на 30 лет.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24199
Выплата 10 000 рублей к школе: будет или нет в 2022 году
12520
Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать
12295
Стыдно признаться: назван неприличный симптом нового коронавируса в августе 2022
11837
Польский старец Анджей предсказал страшный конец 2022 года - не для слабонервных
10813
10 000 рублей к школе в августе 2022 - когда объявят единовременную выплату в России
10335
Ресторан Shalet сгорел в Заельцовском парке Новосибирска
9016
Названы породы чувствительных к жаре собак