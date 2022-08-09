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Экономист порекомендовал жителям РФ отложить покупку недвижимости и транспорта

Фото Экономист порекомендовал жителям РФ отложить покупку недвижимости и транспорта
Фото Экономист порекомендовал жителям РФ отложить покупку недвижимости и транспорта

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Экономист советует подождать с покупкой недвижимости и авто до 2024 года.

Сейчас покупать квартиры и автомобили невыгодно: они переоценены, заявил в подкасте NEWS.ru экс-советник министра экономики РФ Евгений Надоршин. Но из-за снижения спроса на такие активы и сокращения доходов россиян цены в ближайшие полтора года тоже пойдут вниз, ожидает эксперт.

Не спешите тратить накопления. Потому что 2023-й, скорее всего, мы тоже проведем в экономическом спаде и эти деньги будут обеспечивать спокойствие и давать возможность выгодно их вложить. Рынок недвижимости «перегрет». И если вам кажется, что ставка по льготной ипотеке в 7% — это дешево, забудьте, —

сказал Надоршин.

По его словам, чтобы обеспечить в этом году такой же спрос на квартиры, как и в прошлом, нужна ипотечная ставка 3–5%. Кроме того, новые дома в сложившейся ситуации могут просто не достроить, а ипотека — обязательство на много лет.

«В кризис бетон пилить не будешь. Можно быть счастливым от обладания квартиры, но на завтрак она ни фига не пригодна! На обед и ужин тоже. И даже если у вас есть своя крыша над головой, это не значит, что у вас есть в холодильнике еда», — сказал эксперт.

Он отмечает, что если сейчас конвертировать свои накопления в евро и перевести на счет в Европу, жилье там будет купить выгоднее, чем в Москве.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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недвижимость
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