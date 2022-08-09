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Газпромбанк Автолизинг внедрил предодобренное финансирование для своих клиентов

Фото Газпромбанк Автолизинг внедрил предодобренное финансирование для своих клиентов
Фото Газпромбанк Автолизинг внедрил предодобренное финансирование для своих клиентов

Фото предоставлено Газпромбанком

Газпромбанк Автолизинг значительно ускорил процесс одобрения повторных сделок. Это стало возможным благодаря использованию клиентами одобряемого лимита финансирования при первом обращении в лизинговую компанию: сумма рассчитывается индивидуально, а остаток отображается в личном кабинете клиента. За счет подобных нововведений Газпромбанк Автолизинг планирует значительно расширить возможности экспресс-сделок.

Для получения предодобренного финансирования юридическим лицам достаточно воспользоваться лимитом по ранее утвержденной сделке. Его максимальный размер достигает 60 млн рублей (с НДС), количество приобретаемого в лизинг имущества не ограничено, а рассмотрение очередной заявки на обновление парка занимает от 15 минут с момента ее подачи.

«Оцифровка бизнес-процессов – один из главных приоритетов нашей компании, который мы приняли для себя с самого ее появления. Предодобренные лимиты финансирования как распространенная практика в сфере кредитования теперь доступна и в лизинге. В рамках располагаемой суммы клиенты смогут гибче подходить к планированию бюджета на ведение хозяйственной деятельности, а также экономить время на рассмотрение заявок», — говорит Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг.

Узнать доступный остаток предодобренных средств, оставить заявку на лизинг и подобрать индивидуальные условия финансирования можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или в личном кабинете клиента.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Газпромбанк
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