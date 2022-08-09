ГК «Расцветай» открыла продажи в масштабном проекте в Санкт-Петербурге

Инфраструктура «Расцветай в Янино» максимальна комфортна для всей семьи

ГК «Расцветай» открывает продажи квартир в первой очереди масштабного жилого квартала комфорт-класса в Санкт-Петербурге — «Расцветай в Янино».

«Расцветай в Янино» будет возведен в четыре очереди. Общая площадь комплекса — 300 тыс. кв.м.

«Расцветай в Янино» находится в зеленом районе Янино-1, Ленинградской области. Локация расположена вплотную к восточной границе Санкт-Петербурга — в 4-х минутах от Кольцевой автомобильной дороги. До метро «Проспект Большевиков» или «Ладожская» можно доехать на автомобиле за 12 минут, а до исторического центра Петербурга — за 25 минут.

Квартал «Расцветай в Янино» — это целая экосистема, сформированная по формату «все включено»: все необходимое для комфортной жизни находится в пешей доступности. Здесь тщательно продуманы сценарии городской жизни. Рядом школа, два детских сада, торговые центры, спортивный клуб. Территория комплекса благоустроена по принципу функционального зонирования: есть места для прогулок, тихого отдыха, занятий спортом и игр с детьми.

Первая очередь строительства «Расцветай в Янино» состоит из шести корпусов переменной этажности 9 и 12 этажей. В квартале создана камерная атмосфера: соседи знают друг друга по именам, а среда сформирована людьми со сходным статусом и социальными ценностями.

Для жителей «Расцветай в Янино» будет создан прогулочный променад. Общественное пространство украсят широкие цветущие газоны и специально подобранные деревья и кустарники. На первых этажах домов, расположенных вдоль променада, разместятся семейные рестораны, кафе, пекарни и зона ритейла. Это предоставит жителям квартала разнообразные возможности для досуга и отдыха.

Для жителей «Расцветай в Янино» будет создан прогулочный променад

Рядом с «Расцветай в Янино» два парка. Первый — Ржевский лесопарк, площадью около 1800 га. Петербуржцы посещают эту «зеленую зону» круглый год: летом собирают грибы, ягоды, гуляют, катаются на велосипедах, а зимой — на санках, лыжах и просто наслаждаются тишиной и красотой природы. Второй парк недалеко от квартала — памятник природы «Колтушские высоты». Это место по достоинству оценят любители активного отдыха. Здесь обустроено четыре экотропы общей протяженностью 25 км, три пеших маршрута и веломаршрут длиной 6,5 км.

Индивидуальные экстерьерные решения квартала разработаны ведущими архитекторами Санкт-Петербурга под руководством проектного бюро А2. Вдохновившись классическим стилем северной столицы, для оформления фасадов «Расцветай в Янино» дизайнеры выбрали благородные и натуральные оттенки.

Места общего пользования «Расцветай в Янино» выполнены по авторскому дизайн-проекту московского архитектурного бюро. По задумке застройщика общие пространства — это не просто элемент дома, это часть жилой среды.

В ассортиментной линейке представлены квартиры от 24 до 86 кв.м. с разными планировочными решениями.

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