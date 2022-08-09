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общество

Бастрыкин поручил проверить нарушение прав инвалида-сироты из Новосибирска

Фото Бастрыкин поручил проверить нарушение прав инвалида-сироты из Новосибирска
Фото Бастрыкин поручил проверить нарушение прав инвалида-сироты из Новосибирска

Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Новосибирской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание рассмотреть обращение сироты-инвалида из Новосибирска о мошенничестве: её знакомые украли у женщины деньги от продажи единственной квартиры, а также взяли кредиты общей суммой 400 тысяч на её имя.

8 августа в Следственном комитете по Новосибирской области сообщили о ходатайстве передачи материалов доследственной проверки по факту мошенничества в отношении женщины-сироты, являющейся инвалидом детства. Такое указание дал исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления Виталию Зарипову глава СК РФ Александр Бастрыкин после обращения к нему пострадавшей.

Сообщение о совершённом мошенничестве поступило правоохранителям 13 октября 2021 года. Инвалид-сирота рассказала, что знакомая супружеская пара уговорила её продать единственную квартиру, после чего похитил вырученные с продажи средства. Также муж и жена взяли на имя женщины четыре кредита, общая сумма которых составила 400 тысяч рублей. По словам инвалида-сироты, органы внутренних дел отказывают в возбуждении уголовного дела по фактам нарушения её прав.

«Следственными органами СК России по Новосибирской области инициирован вопрос о передаче материалов доследственной проверки из органов полиции в следственные органы Следственного комитета», — сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, дополнили в ведомстве.

Напомним, в июле по поручению председателя СК РФ было возбуждено уголовное дело после жалоб жителей левого берега Новосибирска на близость к жилым домам мусорного полигона.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
мошенничество
Следственный комитет
бастрыкин
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