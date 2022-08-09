62-летний водитель LADA Granta сбил девушку на переходе в Новосибирске

Фото: группа «АСТ-54»

Водитель LADA Granta сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе на улице проспекта Лаврентьева в Новосибирске.

9 августа в 16 часов 62-летний водитель LADA Granta наехал на 32-летнюю девушку на проспекте Академика Лаврентьева. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Новосибирска.

Водитель ехал со стороны улицы Академика Будкера, в сторону улицы Николаева. Инцидент произошел напротив дома №9 ул. Академика Лаврентьева. Судя по фотографии очевидца в группе «АСТ-54», девушку сбили в нескольких метрах от пешеходного перехода.

Комментаторы замечают, что это не первый случай наезда на пешехода: неделю назад на нерегулируемом пешеходном переходе был сбит человек у остановки «Теплофизика»

Через 25 минут после происшествия на место прибыла скорая помощь. Пострадавшая жива и доставлена в медицинское учреждение.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, ранее новосибирцы раскритиковали новую схему движения автобусов в Советском районе. Горожане считают, что новая схема движения общественного транспорта в Советском районе Новосибирска не рассчитана на удобство пассажиров.