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МегаФон модернизировал сеть в Новосибирской области

Фото МегаФон модернизировал сеть в Новосибирской области
Фото МегаФон модернизировал сеть в Новосибирской области

Фото предоставлено компанией «МегаФон»

В рамках масштабной программы МегаФон улучшил качество сети для 2 миллионов жителей Новосибирской области. Оператор увеличил скорость мобильного интернета в крупных городах, запустив дополнительный слой LTE, а также обеспечил стабильное покрытие 4G в небольших и удаленных поселениях.

Оператор провел модернизацию почти 400 базовых станций в регионе, запустив на них сеть в диапазоне 900 МГц. Сотовый сигнал этой частоты лучше проходит через препятствия и дальше распространяется – радиус охвата составляет 35 км, что в 4 раза больше, чем в диапазоне 1800 МГц. Это позволило МегаФону значительно расширить покрытие сети LTE в области.

Обновление инфраструктуры связи охватило более шестидесяти населенных пунктов: от крупных городов – Новосибирск, Бердск, Искитим – до небольших и отдаленных сел, где живет несколько сотен человек. Среди них Дубровино, Плотниково, Вассино и другие поселения. Теперь сельчане могут смотреть фильмы онлайн в высоком разрешении, слушать музыку онлайн, вести прямые эфиры в социальных сетях, а также передавать «тяжелые» файлы по электронной почте и мессенджерах.

«Девятисотый диапазон имеет значительные преимущества прежде всего для развития сети в сельской местности – а для нас это одна из приоритетных задач. Такая «дальнобойная» базовая станция может обеспечивать высокоскоростным интернетом сразу несколько поселений. Также благодаря запуску нового слоя LTE улучшения почувствовали и наши абоненты в городах – там скорость передачи данных значительно увеличилась, например, на окраинах и внутри зданий», – комментирует Денис Трофимчук, директор МегаФона в Новосибирской области.

Модернизация сети также расширила возможность звонков с использованием VoLTE. Эта технология обеспечивает мгновенное соединение и кристально чистый звук, а также позволяет не прерывать интернет-сессию во время разговора.

Работа оператора по улучшению качества связи и интернета отмечена независимым исследованием международной компании Ookla. МегаФон признан лидером в Новосибирской области по скорости мобильного интернета. По данным за 2 квартал 2022 года медианная скорость скачивания в регионе составила 26,03 Мбит/с, это лучший показатель среди всех операторов связи.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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модернизация
МегаФон
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