Молния ударила в жилой дом в Новосибирске

Скриншот из видео в сообществе «АСТ-54»

8 августа в многоэтажный дом в Ленинском районе попала молния — новосибирцы отметили, что удар был похож на взрыв.

Вечером 8 августа в Новосибирск пришли гром и молнии, одна из которых ударила в квартирный дом, расположенный на территории Ленинского района. Яркую вспышку успел «поймать» на видео один из жителей — запись сделана из здания напротив.

«На Забалуева, 92, молния ударила в дом», — сообщается в публикации сообщества «АСТ-54». Согласно данным сервиса 2ГИС, там зарегистрирован жилой комплекс «Радуга Сибири».

«Было ощущение, что что-то взорвалось», «Дом теперь ясновидящий», — прокомментировали новосибирцы.

Один из жителей отметил, что скорее всего удар молнии пришёлся на территорию, находящуюся далеко за пределами дома.

«Если бы рядом, была бы засветка на видео, как при сварке», — аргументировал он.

Напомним, в конце июня во время грозы одна из молний попала в башенный кран на стройке.

Ранее Сиб.фм также писал о «закрученной» молнии в небе над Новосибирском — по форме она напомнила жителям разбитое сердце.