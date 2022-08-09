Неадекватный мужчина с бензопилой напал на женщину под Новосибирском

Фото: группа «АСТ-54», коллаж АиФ-Новосибирск

Мужчина с бензопилой уже 3 недели нападает на прохожих в селе под Новосибирском.

В селе Вьюны в Новосибирской области мужчина с бензопилой неоднократно нападал на прохожих. Об этом сообщает очевидица событий в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Как утверждает жительница Новосибирской области Валентина Сазар, неадекватный мужчина 18 июля порезал руку ее матери бензопилой. Поврежденную до крови руку видно на фотографиях в записи.

В видеоролике пожилая женщина обменивается оскорблениями с мужчиной, держащим в руках бензопилу, но ее отводят от нападавшего. В комментариях выразили мнение, что эта история имеет и другую сторону: «Больше похоже что он их прогоняет и сам от них отбивается», «Да по ходу дела эта [женщина] сама виновата, а мужика хочет просто под статью подвести», «Мама у подписчицы тоже не простая женщина, судя по манере речи».

Родственница пострадавшей утверждает, что полиция не реагирует на происходящее, хотя заявление на мужчину написали после инцидента 18 июля.

Напомним, в мае мужчина в Колыванском районе требовал бутылку водки, угрожая бензопилой. После угроз он открыто забрал бутылку и скрылся. Сотрудники уголовного розыска нашли его в дачном домике на территории садового товарищества.

Расправа с участием бензопилы — редкое явление. Последний раз, когда кто-либо убивал этим опасным инструментом в СФО, был в октябре 2020 года. Тогда пьяный подросток распилил дверь бензопилой и убил 43-летнего родственника двумя ножами.