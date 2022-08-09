Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

проиcшествия

Неадекватный мужчина с бензопилой напал на женщину под Новосибирском

Фото Неадекватный мужчина с бензопилой напал на женщину под Новосибирском
Фото Неадекватный мужчина с бензопилой напал на женщину под Новосибирском

Фото: группа «АСТ-54», коллаж АиФ-Новосибирск

Мужчина с бензопилой уже 3 недели нападает на прохожих в селе под Новосибирском.

В селе Вьюны в Новосибирской области мужчина с бензопилой неоднократно нападал на прохожих. Об этом сообщает очевидица событий в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Как утверждает жительница Новосибирской области Валентина Сазар, неадекватный мужчина 18 июля порезал руку ее матери бензопилой. Поврежденную до крови руку видно на фотографиях в записи.

В видеоролике пожилая женщина обменивается оскорблениями с мужчиной, держащим в руках бензопилу, но ее отводят от нападавшего. В комментариях выразили мнение, что эта история имеет и другую сторону: «Больше похоже что он их прогоняет и сам от них отбивается», «Да по ходу дела эта [женщина] сама виновата, а мужика хочет просто под статью подвести», «Мама у подписчицы тоже не простая женщина, судя по манере речи».

Родственница пострадавшей утверждает, что полиция не реагирует на происходящее, хотя заявление на мужчину написали после инцидента 18 июля.

Напомним, в мае мужчина в Колыванском районе требовал бутылку водки, угрожая бензопилой. После угроз он открыто забрал бутылку и скрылся. Сотрудники уголовного розыска нашли его в дачном домике на территории садового товарищества.

Расправа с участием бензопилы — редкое явление. Последний раз, когда кто-либо убивал этим опасным инструментом в СФО, был в октябре 2020 года. Тогда пьяный подросток распилил дверь бензопилой и убил 43-летнего родственника двумя ножами.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

23671
Выплата 10 000 рублей к школе: будет или нет в 2022 году
15555
Настоящий удар для родителей школьников: что известно о выплате 10 000 к школе в 2022 году
12468
Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать
10297
Ресторан Shalet сгорел в Заельцовском парке Новосибирска
10265
10 000 рублей к школе в августе 2022 - когда объявят единовременную выплату в России
9964
Польский старец Анджей предсказал страшный конец 2022 года - не для слабонервных
9702
В Красноярске четверо мужчин выкопали могилу для изнасилованной ими женщины