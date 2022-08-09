Музыканты "Би-2" опровергли слухи об отмене концерта в Самаре

Фото из группы Би-2 в "ВК"
Музыканты российской группы "Би-2" опровергли слухи о своем отъезде из России.
Артисты популярной российской группы "Би-2" опровергли информацию об отмене концерта в Самаре. Об этом сообщает издание sovainfo.ru.
"Идёт пятая неделя нашего ежегодного летнего отпуска. С удивлением читаем вбросы, что мы "тайно и спешно покинули страну". Отдыхать предпочитаем кто как, но всегда — открыто и расслабленно", — сообщили музыканты в официальном сообществе ВКонтакте.
Музыканты также подтвердили, что запланированный в этом году концерт в Томске состоится. Один из поклонников группы заявил, что на горячей линии стадиона "Солидарность Самара Арена" ему сообщили, что ведутся разговоры о переносе концерта музыкантов на следующий год.
Представители "Би-2" дословно сообщили, что "по концерту в Самаре станет ясно до конца недели".
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