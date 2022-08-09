Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество культура

Музыканты "Би-2" опровергли слухи об отмене концерта в Самаре

Фото Музыканты "Би-2" опровергли слухи об отмене концерта в Самаре
Фото Музыканты "Би-2" опровергли слухи об отмене концерта в Самаре

Фото из группы Би-2 в "ВК"

Музыканты российской группы "Би-2" опровергли слухи о своем отъезде из России.

Артисты популярной российской группы "Би-2" опровергли информацию об отмене концерта в Самаре. Об этом сообщает издание sovainfo.ru.

"Идёт пятая неделя нашего ежегодного летнего отпуска. С удивлением читаем вбросы, что мы "тайно и спешно покинули страну". Отдыхать предпочитаем кто как, но всегда — открыто и расслабленно", — сообщили музыканты в официальном сообществе ВКонтакте.

Музыканты также подтвердили, что запланированный в этом году концерт в Томске состоится. Один из поклонников группы заявил, что на горячей линии стадиона "Солидарность Самара Арена" ему сообщили, что ведутся разговоры о переносе концерта музыкантов на следующий год.

Представители "Би-2" дословно сообщили, что "по концерту в Самаре станет ясно до конца недели".

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

23032
Выплата 10 000 рублей к школе: будет или нет в 2022 году
15039
Настоящий удар для родителей школьников: что известно о выплате 10 000 к школе в 2022 году
12391
Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать
10215
Ресторан Shalet сгорел в Заельцовском парке Новосибирска
9673
В Красноярске четверо мужчин выкопали могилу для изнасилованной ими женщины
9382
10 000 рублей к школе в августе 2022 - когда объявят единовременную выплату в России
9322
Всех, кто пострижется до 8 августа, ждет богатство: календарь стрижек на август 2022