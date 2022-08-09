«На «кыс-кыс» не откликаются»: блогер из Новосибирска Паулов рассказал, как стал личным фотографом манулов

Фото предоставлено Романом Пауловым, видео из группы "Новосибирский зоопарк" в "ВК"

Фото и видео манулов из Новосибирского зоопарка собирают бешеные просмотры в Сети благодаря блогеру Роману Паулову — он снимает диких кошек так, что невозможно оторваться от экранов.

6 июня в Новосибирском зоопарке у манула Мии родились 6 котят. Блогер Роман Паулов снял видео, на котором детёнышам всего месяц, и за 11 дней публикация собрала 2,5 миллиона просмотров.

С чего всё началось

«Мы с женой любим ходить по горам, и мне всегда хотелось увидеть манула в дикой природе. Мы частенько ездим на Южно-Чуйский хребет, который входит в их ареал обитания в РФ, но сколько мы ни ходили, манулы нам, к сожалению, не попадались. И как-то мартовским утром несколько лет назад я вспомнил, что манулы живут в зоопарке Новосибирска! Взял камеру, и мы с женой пошли в зоопарк. Я сделал несколько фотографий... и понеслось», — рассказал Роман Паулов.

Больше всего людям нравятся фотографии пушистых зимних манулов с суровыми мордочками. Подписчики-сибиряки пишут, что в них узнают себя.

Видео, собравшее наибольшее количество лайков и просмотров, — это манул по кличке Зеленогорск, ставящий лапки на хвостик.

«У меня все манулы любимые. Я, конечно, с особым почтением отношусь к взрослым манулам Караганде и Зеленогорску, дети и внуки которых живут по всему миру», — рассказал Сиб.фм Паулов.

Манулы — это хищные млекопитающие животные семейства кошачьих. Они не склоны позировать, поэтому сделать и хороший кадр довольно трудно.

Манулы не любят фотографироваться

Фотограф рассказал, что в дикой природе основная проблема — найти манула. Их попросту мало, средняя плотность манулов на Алтае — около 1-2 особи на 10 км², к тому же у диких кошек хороший камуфляж — их очень тяжело различить на фоне гор. Вдобавок к этому, увидев человека издалека, они замирают, а не бегут, как другие животные.

«В зоопарках проблемы немного иные. Для начала нужно дождаться манула! Они проводят много времени в домиках, скрытых от глаз посетителей. Весной мы ездили в Ижевский зоопарк и провели там четыре полных дня, карауля манула, но увидеть его удалось всего несколько раз по паре минут! Зимой вообще приходится проводить часы в ожидании, пока кто-нибудь выйдет из домика. Решетки клеток или стекло накладывают серьезные ограничения на съемку», — поделился фотограф.

Животных нельзя фотографировать со вспышкой, особенно в зоопарке. Поскольку вспышка — это стресс для дикой кошки, а для автора — плохой кадр, так как вспышка создаёт светотеневой рисунок из сетки или прутьев.

«У одних манульчиков камера вызывает интерес, а другие безразличны к ней. Я провожу с ними очень много времени, они привыкают и начинают жить своей жизнью, а я их снимаю.

На «кыс-кыс» манулы вообще не откликаются. Они дикие одиночные животные. В их мире нет такого, что они должны подойти к кому-то, кто их зовёт.

Если манул подходит к ограждению близко, то только чтобы потереться об него, показав посетителю, что это его территория – в таком случае я ухожу от вольера», — рассказал фотограф.

Роман Паулов поделился, что в зоопарке любит фотографировать кошачьих и птиц, а в дикой природе – всех, кто попадется.

«Я очень хочу поехать в мировой тур по зоопаркам, в которых есть манулы. В первую очередь это зоопарки Nasu и Kobe в Японии, где живет потомство Новосибирских манулов, зоопарк Hogle в США (там живет манул Петенька) и скандинавские зоопарки», — подытожил собеседник.