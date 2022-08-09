Немецкая мелодия татарского Биг-Бена, или как живут на западе Новосибирской области

Фото: Евгения Гловацкая, Артём Перевалов

Юбилейная экспедиция «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85», посвященная 85-летию Новосибирской области, продолжает исследовать самые западные уголки региона. В этот раз в наше путешествие – в Татарский район, который иногда называют западным форпостом области, так как именно через него пролегает железнодорожный маршрут на запад России и обратно.

Мы поднялись на башню местного Биг-Бена и побывали в деревне, мимо которой проплывал по реке знаменитый Ермак.

Впрочем, все по порядку.

Справка

Татарский район был образован 13 августа 1925 года.

Площадь – 5120 кв.км.

Административный центр – город Татарск (около 25 тыс. человек), расположен в 458 км к западу от Новосибирска.

В районе 61 населенный пункт, объединенный в 22 поселения.

Численность населения – 37,9 тыс. человек.

По территории района проходит магистраль Западно-Сибирской железной дороги, а также трасса «Байкал» федерального значения.

В Татарском районе более 100 озер и болот.

На территории района можно встретить краснокнижных животных и птиц: тушканчика большого (занесен в Красную книгу Новосибирской области), огаря (занесен в Красную книгу Новосибирской области). А в период миграций и кочевок – стерха (занесен в Красную книгу). Хотя в начале XX столетия стерхи почти ежегодно встречались в окрестностях Татарска).

Вечерний Татарск встретил нас стуком железнодорожных колес и деловитым ритмом пусть сравнительно небольшого, но все же города. Перед тем, как отправиться на ночлег, успеваем побывать на привокзальной площади и посмотреть на здание железнодорожного вокзала станции Татарская.

Оно было построено в 1923 году и является памятником архитектуры. Два года назад его реконструировали, оснастив по последнему слову, и оно кардинально преобразилось. Теперь песочно-бордовое здание не только достойно выглядит снаружи, но и удобно внутри.

В зале ожидания для пассажиров, например, теперь есть такая необходимая «фишка» как зарядные станции для гаджетов. А еще – кафе, вендинговые аппараты и электронные терминалы для покупки билетов, то есть, все, что свидетельствует о том, что мы не где-нибудь, а на крупной узловой станции.

Предусмотрели даже лифт, пандусы, индукционное оборудование и напольные тактильные элементы для удобства маломобильных пассажиров.

Привокзальную площадь тоже облагородили. Здесь оборудовали сквер имени Владимира Старостенко – экс-министра путей сообщения России. Уроженец Татарска, свой трудовой путь он начинал именно здесь. Сейчас в его память в сквере установлена памятная стела с краткой информацией о его трудовой биографии. А еще – настоящий паровоз Л-0622 – один из лучших и массовых советских паровозов, за который его конструкторов-разработчиков наградили в свое время Сталинской премией.

Такое внимание к железнодорожной атрибутике здесь неслучайно – город Татарск обязан своим рождением железной дороге. В 1896 году при строительстве Транссибирской магистрали была образована станция Татарская, название свое она получила от расположенной неподалеку старинной деревни Старая Татарка, известной еще с XVIII века и названной так потому, что сначала там селились сибирские (барабинские) татары.

Возвращаемся в нашу гостиницу и перед сном успеваем еще поработать. Благодаря тому, что наш партнер – федеральный мобильный оператор Yota позволяет одновременно раздавать Wi- fi на 8 устройств одновременно со скоростью до 150 Мб в секунду, никто из четверых членов съемочной группы не остался за бортом.

А наутро отправляемся в краеведческий музей, где, к нашему удивлению, кроме общей историко-краеведческой экспозиции, есть еще интереснейшая коллекция ретротехники – легковых и грузовых автомобилей разных лет, мотоциклов, есть даже трактор и самолет. Эта коллекция занимает целый довольно большой ангар, так что, посмотреть есть на что.

Немного истории

Здесь же, в музее, нам рассказали о том, что первые русские поселения на территории района появились в XVIII веке – в основном, их основателями были ссыльные и беглые крестьяне из европейской части России.

Государственная политика по заселению Сибири конца XVIII – начала XIХ веков вызвала новую волну переселенцев. А в периоды строительства Транссиба и в период столыпинской реформы этот процесс стал особенно массовым.

Станция Татарская и возникший при ней поселок Станционный располагались очень удобно – на пересечении трактового пути, и это привлекало сюда купцов и ростовщиков, приезжавших не только из ближайших деревень, но и из других стран – Голландии, Дании, Англии.

В 1911 году в результате объединения посёлков Старая Татарка и Станционный образовался безуездный город Татарск Томской губернии. А тремя годами позже станция стала узловой – в 1914 году завершилось строительство Кулундинской железной дороги, связавшей западные и южные земли нынешней Новосибирской области. Благодаря этому, Татарск стал бойким торговым городом.

Интересна история Михаило-Архангельской церкви, освященной в Татарске в 1897 году. К сожалению, в советское время она была разрушена. Но вот что любопытно: оказывается, по ее подобию в 1903 году в Чикаго был построен Свято-Троицкий собор, который в конце 90-х годов прошлого столетия был внесен в Национальный регистр исторических мест США. А освящал чикагский собор будущий русский Патриарх, прославленный ныне в лике святых, Тихон, который в то время был епископом Северо-Американской миссии РПЦ.

Строил же Церковь в Чикаго Луис Генри Солливан – классик американской архитектуры. Он увидел на выставке, посвященной строительству Транссибирской магистрали, храм из Татарска, который ему очень понравился, и решил поставить его точную копию в Америке.

А церковно-приходская школа Татарска была построена на деньги другого известного священника, также сейчас почитаемого как святого – Иоанна Кронштадского. Школа была рассчитана на 120 человек и была одной из самых больших церковно-приходских школ по всей Транссибирской магистрали.

Очень гордятся жители Татарского района и своим знаменитым земляком – Героем Советского Союза летчиком Георгием Байдуковым. В музее хранятся его личные вещи, а также макет самолета, на котором совершались легендарные беспосадочные перелеты.

Здесь вообще бережно хранят память о героях не только Великой Отечественной войны, но и локальных войн всех времен, вплоть до наших дней.

А Февронии Плотниковой – матери, потерявшей в Великую Отечественную всех восьмерых сыновей, посвящена не только берущая за душу музейная экспозиция, но и барельеф «Мать солдатская» на территории городского мемориального комплекса на площади Победы.

Воспитать победителей

То, что эстафета готовности к испытаниям и победам от героев былых времен не на словах только, а и на деле подхвачена молодыми татарчанами, мы убедились на слете военно-патриотических клубов Татарского района «Патриоты – это мы», где школьники с азартом соревновались в умении стрелять, ориентироваться по карте, преодолевать полосу препятствий и многом другом. Кстати, татарский военно-патриотический клуб «Сокол», представлявший в этом году Новосибирскую область на всероссийском сборе военно-патриотических клубов в Москве, стал победителем среди 25 команд.

Нам удалось пообщаться с ребятами, некоторые из которых к своим 14-15 годам уже успели даже прыгнуть с парашютом (я вот бы точно не решилась), могут отжаться 98 раз и точно знают, что такое командная взаимопомощь. По словам ребят, поездка в Москву стала для них приятным сюрпризом. А больше всего им понравился столичный музей космонавтики. О своей победе же говорят скромно, подчеркивая, что главное в победе – командный дух и правильный настрой. А в самих испытаниях не было ничего такого, с чем они были бы незнакомы.

Побеждают юные татаровчане не только в суровых полевых испытаниях, но и в не менее сложных интеллектуальных. В том числе, как с гордостью поделились с нами в местном Доме творчества – во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» – проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Вообще, что касается возможностей, то здесь для молодежи стараются предоставить их по максимуму. Например, Татарский политехнический колледж первым в регионе из учреждений среднего профобразования за пределами Новосибирска выиграл федеральный грант на создание четырех современных мастерских. В том числе, мастерских для набирающего популярность в области перспективного направления сити-фермерства – выращивания растений в условиях помещений.

И именно Татарску достался один из трех одобренных для Новосибирской области в 2022 году масштабных проектов центров цифрового образования детей «IT-куб», которые создаются в рамках национального проекта «Образование».

И, может, именно благодаря всему этому Татарский район сегодня – один из наиболее развитых отдалённых территорий региона.

А мы тем временем мчимся в городскую библиотеку, чтобы пригласить татарчан в сообщество друзей Платосферы и предупредить о коварстве мошенников, торгующих поддельным цементом.

Представлять Платосферу особо не пришлось: как оказалось, друзей, то есть, пользователей этого приложения в Татарске, как и в других районах, где мы успели побывать, много. Только услышав заветное название, некоторые участники встречи сами начинали рассказывать об удобстве этого сервиса, которым пользуются уже давно. Поэтому и участников традиционной лотереи от Новосибирскэнергосбыта здесь оказалось предостаточно. Поделились жители Татарска и пожеланиями, что бы они хотели еще видеть в приложении, а также задали вопросы, которые возникали у них при работе с сервисом.

По наблюдениям специалистов генерального партнера нашего проекта и одного из ведущих производителей строительного материала – АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем»), фальсификата, который недобросовестные производители продают потребителям, доверяющим проверенному бренду «Искитимцемент», становится на рынке все больше, а продавцы такого «товара» – все изощреннее.

Дизайн упаковки фальсификата часто пытаются сделать похожим на дизайн упаковки «Искитимцемента», а сбывать его стали не только на строительных рынках, но и все активнее на интернет-площадках. Недобросовестных производителей не смущает, что некачественный цемент при строительстве может быть опасен, а построенные с его использованием здания могут в любой момент обрушиться. К сожалению, часто об этом не задумываются и покупатели. А потом, как рассказали нам в АО «Искитимцемент», некоторые покупатели фальсификата звонят на завод с жалобами на качество продукции. И лишь тогда выясняется, что они приобрели цемент, не имеющий к «Искитимцементу» никакого отношения.

Чтобы жители могли оценить преимущества оригинального цемента искитимского завода, мы показали участникам встречи небольшой фильм о том, как делают цемент на этом предприятии, сколько внимание уделяется контролю продукции на всех этапах производства.

«Поэтому, – заключил свое выступление руководитель нашей экспедиции, – сегодня нужно быть бдительными, покупая стройматериалы». Продемонстрировав, как должна выглядеть упаковка настоящего «Искитимцемента», он подчеркнул, что необходимо обращать внимание на все детали упаковки, где должна быть исчерпывающая информация об изготовителе, включая логотип и рекомендации по использованию. «Важно помнить: приобретать цемент лучше в фирменных магазинах завода или у проверенных продавцов», – подчеркнул ведущий.

В том, что без продукции АО «Искитимцемент» не обходится сегодня ни одна стройка в регионе, мы смогли убедиться, посетив один из крупных сельхозкооперативов региона, который реконструирует свои мощности, используя как раз цемент искитимского завода. Продукция известного в Новосибирской области и за ее пределами цементного завода в мягких контейнерах по 1 тонне встретила нас на строительной площадке. Строители убеждены – искитимский цемент лучший и на его основе возводятся крепкие и надежные здания. Качественный цемент – залог успешного строительства!

Биг-Бен в центре Татарска

Именно так, знаменитым английским словом часто называют жители Татарского района и свою примечательную башню с часами-курантами, созданными мастером-самоучкой Абрамом Штеффеном.

Биография этого удивительного человека стала, пожалуй, одним из самых ярких открытий нашего путешествия по Татарскому району.

На необычные часы мы обратили внимание еще во время прогулок по Татарску. А история этого сооружения привела нас в старинное село Неудачино, о котором известно, что возникло оно в 1905 году, и его первыми поселенцами были немцы. В говорящем названии села, правда, как оказалось, нет ничего необычного – его назвали по фамилии владельца этих земель, у которого поселенцы выкупали участки. Русский офицер в отставке Неудачин получил их за хорошую службу, но сам их не использовал, а продавал.

Находится Неудачино на самом западе нашего региона, в 15 километрах от границы с Омской областью.

Несмотря на то, что сейчас этнические немцы составляют здесь лишь 40 процентов от примерно полутысячи жителей, село сохранило свою культурную уникальность. Чистота, аккуратные дома с зелеными палисадниками, огороженные такими же аккуратными заборами, многие из которых украшены деревянными фигурками сказочных персонажей или птичек.

Жители деревни, среди которых две немецкие протестантские общины (меннонитов и баптистов-евангелистов), сумели сохранить свой микромир и при этом мирно ужиться с представителями других национальностей, которые проживают в селе. Здесь в семьях многие говорят на немецком языке и на платском диалекте (Plattdeutsch), который образовался на стыке немецкого и голландского языков, здесь не забыли традиционные немецкие блюда. Здесь рады каждому гостю. Здесь накрывают столы и в протестантские, и в православные праздники и ходят друг к другу в гости. В селе 27 многодетных семей и 8 приемных семей, воспитывающих 22 ребенка.

В конце 1990-х годов в селе построили памятник жертвам политических репрессий. И с 2000 года именно в Неудачино проходят районные Дни памяти жертв политических репрессий.

Но главная достопримечательность здесь, конечно – дом-музей Абрама Штеффена, единственный в своём роде не только за Уралом, возможно, и в России это один из немногих музеев, так глубоко и подробно рассказывающий о немецкой культуре и быте. Сюда, в маленький островок Германии, приезжают гости из Канады, Франции и Германии.

Родители Абрама Штеффена переселились в Неудачино в 1933 году из Павлодарской области, спасаясь от голода.

В шкатулке времен Александра III бережно хранятся старинные документы — квитанции 1917 года и многое другое. Подшивки газет 40 – 50 годов, техника и предметы быта – родные и друзья постарались сохранить все так, как это было при жизни Абрама Яковлевича.

Но самое интересное в музее – это бесценные дневники Абрама Штеффена, которые он вел с конца 1970-х годов до самой своей смерти в 2011 году. С немецкой пунктуальностью и дотошностью он описывал не только события, которые происходили в селе, в колхозе в тот или иной день, но и то, какая была погода, и кто приходил в гости, кто родился или умер, записывал воспоминания очевидцев. И получилась подробнейшая летопись села Неудачино.

А с 1965 года он начинает заниматься фотографией. И так же пунктуально фиксирует каждое событие, подписывая каждую фотографию.

«Благодаря этому, мы точно знаем, что водопровод в селе появился в 1968 году», – рассказывает учитель истории местной школы, Ольга Полинская, которая со своими учениками продолжает краеведческую работу, начатую Абрамом Штеффеном.

А свадебные фотографии, сделанные летописцем, дают представление о культуре немецкой свадьбы.

В Великую Отечественную войну на фронт жителей немецкого села не брали. Многие неудачинцы были отправлены в трудармию, работали на строительстве железных дорог, лесоповале, на заводах. Попал в трудармию и старший брат Абрама Яковлевича. Судьбам трудармейцев летописец посвятил одну из глав своей книги «Кое-что о деревне». Из нее дети репрессированных узнавали, как жилось их отцам.

«По официальной профессии он был электриком, – продолжает Ольга Полинская, но мы подсчитали, что он владел примерно 20 профессиями. Ремонтировал телевизоры, магнитофоны, настраивал музыкальные инструменты».

Однажды из любопытства попытался скопировать конструкцию попавших к нему немецких часов XVIII столетия. Разобрав все до винтика и изучив, он увлекся и изготовил около 20 таких копий. А потом решил собрать более солидные часы. Так появились знаменитые теперь башни с часами в Неудачино и в Татарске.

Третьи часы мастер хотел подарить Новосибирску к 70-летнему юбилею области. На изготовление механизма весом около 400 кг ушел примерно год. Но, к сожалению, этот проект осуществить не удалось: новосибирцы не смогли найти деньги на строительство башни. Зато, как рассказали в музее, повезло Черепаново, где, наоборот, башня как будто ждала, чтобы стать новой достопримечательностью.

Абрам Штеффен не только собирал часы, но и коллекционировал. И эта коллекция тоже хранится в музее.

Выйдя из музея, направляемся к Дому культуры, над которым и возвышается та самая знаменитая башня. Нам разрешают зайти внутрь и подняться наверх к самому часовому механизму. Карабкаемся по узкой крутой металлической лестнице и как раз успеваем к заветному бою курантов.

Несколько ступенек ведет к люку, через который можно оказаться на самой крыше башни. Вид на село и окружающие окрестности потрясающий! Но смелости стоять там может хватить не каждому – на узкой площадке нет перил, лишь низенький парапет, который не застрахует от падения.

Но как не использовать шанс выйти в прямой эфир с такого знакового места? Прибегнув к помощи нашего испытанного партнера – федерального мобильного оператора Yota и в буквальном смысле рискуя жизнью, руководитель нашей экспедиции проводит трансляцию с одной из самых западных точек нашего маршрута, опять-таки, в буквальном смысле, на высоте. Да, чего не сделаешь ради красивого кадра!

Прощаемся с гостеприимными неудачинцами и направляемся к последней точке нашего маршрута – селу Казачий Мыс, чтобы полюбоваться красивыми пейзажами. Село расположилось на возвышенности на живописном берегу Оми. Река здесь огибает большой мыс. Говорят, когда-то основали служивые казаки на мысу острожок, который стали называть казачьим. Со временем казаки здесь образовали семьи, обзаводились хозяйством, и село начало расширяться.

Как рассказала директор местного Дома культуры, раньше река была очень широкой и полноводной, по ней ходили плоты, сплавляли лес. В стародавние времена по этой реке мимо села проплывал Ермак со своим войском.

Сейчас речка обмелела, на ней можно заметить разве что рыбачьи лодки. Но вид на зеленый ковер, тянущийся почти до самого берега, и мыс, окруженный зеркальной лентой реки, с холма настолько красив, что практичные селяне даже поставили скамейку для неторопливого обозрения окрестностей.

Ну, а нам пора уезжать. Наш маршрут уже зовет нас к новым открытиям. Прощаемся с самым западным районом нашей области. До свидания, Татарский район!

Партнеры экспедиции: