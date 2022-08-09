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общество

Охотник из Новосибирска выжил после трёх встреч с медведями

Фото Охотник из Новосибирска выжил после трёх встреч с медведями
Фото Охотник из Новосибирска выжил после трёх встреч с медведями

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Новосибирский охотник рассказал, что помогло ему выжить, трижды встретившись с медведями в чаще.

Охотник из Новосибирска Денис Иванов объяснил, какие методы помогли ему остаться невредимым после трёх встреч с медведями в северных лесах.

По словам охотника, впервые медведь вышел на него и брата неожиданно и беззвучно — животное находилось в 20 метрах от охотников.

«‎Мы просто стояли молча и боялись — реально охватывает какое то оцепенение. Направили на него ружья и ждали. Он на нас посмотрел и ушёл»‎, — рассказал Денис Иванов.

В следующий раз зверь вышел к братьям ночью, когда мужчины разбили лагерь: поставили палатку и разложили еду.

«Всё разворошил, покусал по мелочи наши продукты, но палатку не тронул. Мы его слышали, и тоже молча лежали и боялись»‎, — вспоминает охотник.

Третья встреча с медведем застигла Дениса Иванова в одиночку: тогда животное находилось дальше, чем в предыдущих случаях — на расстоянии 50-70 метров. Охотник рассказал «АиФ-Новосибирск», что старался держать дистанцию и не привлекать внимание хищника.

По словам охотника, выжить при встрече с медведем помогут файеры, которые отпугнут животное ярким светом. Также Денис Иванов уточнил, что лучше не стрелять в зверя без крайней необходимости: за счёт большого объёма крови он может оставаться жив ещё несколько минут после смертельного ранения, и за это время «разнести всё вокруг».

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
охота
бурый медведь
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