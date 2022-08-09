Польский старец Анджей предсказал страшный конец 2022 года - не для слабонервных

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Польский предсказатель Анджей погрузился в медитативное состояние, чтобы предвидеть грядущее будущее. Согласно видению старца, миру грозит страшная опасность.

Так, он считал, что Земля все чаще будет подвержена природными катаклизмами. В результате землетрясений, которые будут сопровождаться столбами огня и дыма, планета поглотит целые города.

Из-за масштабных трещин и разломов, как предсказывал старец, будут уничтожены населенные пункты по всему миру, например, Ташкент, Нью-Йорк и Бразилиа.

Однако на этом, как утверждал Анджей, страдания людей не закончатся. Те города, которые не разрушатся из-за землетрясений, уйдут под воду. Такая участь грозит Лос-Анджелесу. А Калифорния и вовсе будет отделена от материковой части США. Будут затоплены и Норвегия с Швейцарией, а Италия разделится на несколько островов. При этом Средиземное море станет озером.

Анджей также полагал, что небо погрузится во тьму. Черноту будут озарять лишь вспышки молний. При этом провидец не исключал, что причиной таких катаклизмов может стать некое небесное тело, которое пройдет рядом с Землей. Когда именно в мире начнется коллапс, пророк не уточнял.

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