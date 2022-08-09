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экономика

Рост погрузки на железной дороге в Новосибирской области с начала года составил 7,9%

Фото Рост погрузки на железной дороге в Новосибирской области с начала года составил 7,9%
Фото Рост погрузки на железной дороге в Новосибирской области с начала года составил 7,9%

Фото pixabay.com

По оперативной информации, погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области в январе – июле 2022 года составила 14,1 млн тонн, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В том числе в регионе погружено:

- каменного угля – 8,4 млн тонн (+15,5%);

- нефти и нефтепродуктов – 729 тыс. тонн (+13,2%);

- зерна – 662 тыс. тонн (+41,8%);

- метизов – 207,8 тыс. тонн (+10,3%);

- продовольственных товаров – 128,5 тыс. тонн (+0,7%);

- комбикорма – 67,7 тыс. тонн (+5,4%);

- продуктов перемола – 44,6 тыс. тонн (+10,2%);

- химикатов и соды – 44,3 тыс. тонн (+40,5%).

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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