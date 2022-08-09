Рунолог из Новосибирска предсказал развитие эпидемии COVID-19

Фото со страницы Игоря Вечерского ВКонтакте

Новосибирский рунолог и фотохудожник Вечерский нашёл в своих картинах предсказание о течении коронавируса.

Рунолог и фотохудожник из Новосибирска Игорь Вечерский рассказал «МК в Новосибирске» о том, какое предсказание о развитии эпидемии коронавирусной инфекции нашёл в своих картинах. По словам мужчины, новая волна не будет опасной настолько же, насколько предыдущие.

«Новая волна коронавируса уже начинает свой разрушительный путь, который проявится в полной мере в ближайшее время. Вероятно, она не будет столь опасна, как предыдущие, и вирус начинает идти к завершению того пути, к которому мы привыкли. Адаптировавшись к нему, а не стараясь полностью искоренить, можно достичь хороших результатов», — пояснил он в разговоре с изданием.

Также Игорь Вечерский рассказал, что предсказания он находит в своих рунических картинах — суммарно их 24.

Например, по мнению рунолог, на картине, написанной в 2015 году, он предсказал возникновение одного из штаммов COVID-19 «кентавр». На рисунке изображена девушка-кентавр, которую догоняет чёрный конь — предвестник похорон.