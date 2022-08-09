Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Рунолог из Новосибирска предсказал развитие эпидемии COVID-19

Фото Рунолог из Новосибирска предсказал развитие эпидемии COVID-19
Фото Рунолог из Новосибирска предсказал развитие эпидемии COVID-19

Фото со страницы Игоря Вечерского ВКонтакте

Новосибирский рунолог и фотохудожник Вечерский нашёл в своих картинах предсказание о течении коронавируса.

Рунолог и фотохудожник из Новосибирска Игорь Вечерский рассказал «МК в Новосибирске» о том, какое предсказание о развитии эпидемии коронавирусной инфекции нашёл в своих картинах. По словам мужчины, новая волна не будет опасной настолько же, насколько предыдущие.

«Новая волна коронавируса уже начинает свой разрушительный путь, который проявится в полной мере в ближайшее время. Вероятно, она не будет столь опасна, как предыдущие, и вирус начинает идти к завершению того пути, к которому мы привыкли. Адаптировавшись к нему, а не стараясь полностью искоренить, можно достичь хороших результатов», — пояснил он в разговоре с изданием.

Также Игорь Вечерский рассказал, что предсказания он находит в своих рунических картинах — суммарно их 24.

Например, по мнению рунолог, на картине, написанной в 2015 году, он предсказал возникновение одного из штаммов COVID-19 «кентавр». На рисунке изображена девушка-кентавр, которую догоняет чёрный конь — предвестник похорон.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
коронавирус
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

23032
Выплата 10 000 рублей к школе: будет или нет в 2022 году
15039
Настоящий удар для родителей школьников: что известно о выплате 10 000 к школе в 2022 году
12391
Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать
10215
Ресторан Shalet сгорел в Заельцовском парке Новосибирска
9673
В Красноярске четверо мужчин выкопали могилу для изнасилованной ими женщины
9382
10 000 рублей к школе в августе 2022 - когда объявят единовременную выплату в России
9322
Всех, кто пострижется до 8 августа, ждет богатство: календарь стрижек на август 2022