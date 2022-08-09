Сеть турагентств «Лечу Куда Хочу» теперь работает и на левом берегу

Фото: Турагентство «Лечу Куда Хочу»

Турагентство «Лечу куда хочу, которое новосибирцы узнают по ярким цветам, расширяется.

Новый офис располагается на пр-те Карла Маркса, 57, рядом с фитнес-клубом EDGE, в 5 минутах от метро «Студенческая».

Первый офис «Лечу Куда Хочу» был открыт еще в 2018 году. За это время турагентство успело пережить несколько волн пандемии, и, несмотря на всё, не утратило свою популярность среди новосибирцев.

Спрос на услуги «Лечу Куда Хочу» в последнее время стремительно растет, и турагентству пришло время расширяться. Местоположением нового офиса было решено выбрать левый берег – чтобы новосибирцам с обоих берегов было удобно добираться до турагентства.

Сейчас среди туристов огромный ажиотаж на туры – и не удивительно, ведь до конца лета осталось меньше месяца!

Менеджеры турагентства «Лечу Куда Хочу» предоставили актуальные цены на самые популярные направления этого лета

Тур в Абхазию из Новосибирска:

Вылет 25 августа на 7 ночей

Стоимость тура – от 88 515 руб. на двоих

Источник фото: himmerka

Тур в Сочи из Новосибирска:

Вылет 20 августа на 6 ночей

Стоимость тура – от 85 795 руб. на двоих

Источник фото: Ганощенко Роман

Тур в Санкт-Петербург из Новосибирска:

Вылет 17 августа на 6 ночей

Стоимость тура – от 69 477 руб. на двоих

Источник фото: Kora27

Тур в Египет из Новосибирска:

Вылет 17 августа на 9 ночей

Стоимость тура – от 204 230 руб. на двоих

Источник фото: Hamish2k

Тур в Турцию из Новосибирска:

Вылет 20 августа на 6 ночей

Стоимость тура – от 179 724 руб. на двоих

Источник фото: Георгий Долгопский

Не упустите последний месяц лета! Бронируйте туры на август вместе с турагентством «Лечу Куда Хочу»:

Левый берег: пр-т Карла Маркса, 57, офис 725

Правый берег: ул. Челюскинцев, 18/2, офис 312

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00

тел. +7 (383) 227-72-72

лечукудахочу.рф

vk.com/lkh.travel

*Цены действительны на момент публикации новости. Актуальные цены уточняйте у менеджеров турагентства.