Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

бизнес экономика

Стартовал приём заявок по льготной программе инвесткредитования от Сбербанка

Фото Стартовал приём заявок по льготной программе инвесткредитования от Сбербанка
Фото Стартовал приём заявок по льготной программе инвесткредитования от Сбербанка

Фото: Сбер

Сбербанк принимает заявки по новой льготной программе Минэкономразвития по кредитованию инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса. Представителям МСБ могут предоставить финансирование от 3% годовых.

Как рассказал заместитель председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов, с 9 августа банк принимает заявки по новой программе льготного кредитования на инвестиционные цели. Согласно условиям программы финансирование будет предоставляться по ставке от 3% годовых. Такой уровень ставки сделает кредиты более доступными для малого и среднего бизнеса и окажет дополнительный стимул для развития и трансформации экономики.

В пилотном режиме будут объединены программа субсидирования процентной ставки в рамках нацпроекта «МСП» и льготное фондирование по программе стимулирования кредитования. Приоритетными отраслями для реализации программы стали сферы обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики, гостиничный бизнес.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

кредиты
инвестиции
малый бизнес
Сбербанк
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22226
Выплата 10 000 рублей к школе: будет или нет в 2022 году
14396
Настоящий удар для родителей школьников: что известно о выплате 10 000 к школе в 2022 году
12287
Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать
10133
Ресторан Shalet сгорел в Заельцовском парке Новосибирска
9625
В Красноярске четверо мужчин выкопали могилу для изнасилованной ими женщины
9232
Всех, кто пострижется до 8 августа, ждет богатство: календарь стрижек на август 2022
8968
Названы породы чувствительных к жаре собак