Стартовал приём заявок по льготной программе инвесткредитования от Сбербанка

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Сбербанк принимает заявки по новой льготной программе Минэкономразвития по кредитованию инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса. Представителям МСБ могут предоставить финансирование от 3% годовых.

Как рассказал заместитель председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов, с 9 августа банк принимает заявки по новой программе льготного кредитования на инвестиционные цели. Согласно условиям программы финансирование будет предоставляться по ставке от 3% годовых. Такой уровень ставки сделает кредиты более доступными для малого и среднего бизнеса и окажет дополнительный стимул для развития и трансформации экономики.

В пилотном режиме будут объединены программа субсидирования процентной ставки в рамках нацпроекта «МСП» и льготное фондирование по программе стимулирования кредитования. Приоритетными отраслями для реализации программы стали сферы обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики, гостиничный бизнес.