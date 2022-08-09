Стыдно признаться: назван неприличный симптом нового коронавируса в августе 2022

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В России вновь начал расти уровень заболеваемости коронавирусом, и специалисты не исключают, что это может быть новый вид мутации омикрон-штамма «Кентавр». Какие симптомы у нового коронавируса – разбирался Сиб.фм.

На сколько опасен новый вид мутации?

По словам инфекциониста Ольги Чернявской, в настоящее время течение новой коронавирусной инфекции относительно благоприятное.

«Сейчас преобладает штамм омикрон, который вызывает более легкие формы. Легкое течение в целом характерно и для недавно появившегося варианта этого штамма, называемого неофициально «кентавром», — считает специалист.

По мнению иммунолога Николая Крючкова, при распределении заболевших по степени тяжести, стоит помнить, что это всегда эффект на больших группах людей. Статистика не гарантирует, что конкретный пациент будет болеть легко.

«Каждый конкретный человек по-прежнему может заболеть тяжело, попасть в реанимацию, умереть, а может практически не заметить инфекции. Среднетяжелые случаи тоже возможны. Поэтому в данном случае никаких особых симптомов я бы не выделял. Да, возможно, некоторые изменения есть в распределении отдельных симптомов. В связи с тем, что патогенность уменьшилась, реже стало заболевание переходить в тяжелую и крайне тяжелую форму. Но в целом для каждого отдельного человека симптоматика особо не поменялась», — поделился иммунолог.

Также он отметил, что даже если клиническое течение и поменялось хоть сколько-нибудь значимо, то обнаружить это можно только после длительных и масштабных исследований на этот счет. А это дело не нескольких месяцев.

Какие симптомы появляются у заболевших?

По словам Ольги Чернявской, в основном у пациентов отмечаются катаральные проявления: боль и першение в горле, заложенность носа, насморк, симптомы общей интоксикации: слабость, недомогание, как правило, повышается температура, возможно расстройство стула.

«Относительно редко встречаются снижение или потеря обоняния, осязания — те расстройства, которые часто наблюдались при других штаммах. Тяжелые случаи, развитие осложнений не исключены, летальные исходы тоже, особенно у людей с сопутствующими хроническими заболеваниями, поэтому настороженность следует сохранять», — добавила специалист.

Николай Крючков отмечает, что на индивидуальном уровне стоит в первую очередь ориентироваться на свое состояние и свои факторы риска.

«Если у пациента есть какие-то тяжелые хронические заболевания, он пожилой человек, если пациентка ждет ребенка — нужно особо тщательно следить за своим состоянием. И при любых признаках утяжеления состояния — это касается сатурации, уровня сознания, температуры и сложности ее коррекции, колебания давления, головные боли тяжелые — нужно сразу обращаться за медицинской помощью и возможно принять решение о госпитализации. Я бы не говорил об омикроне или о дельте, просто если вы заразились на текущий момент при прочих равных, то шанс, что у вас будет крайне тяжелая или тяжелая форма заметно снизился, но он все равно сохраняется», — говорит иммунолог.

Какие еще симптомы наблюдаются у заболевших?

Стало известно, что новый штамм «Кентавр» имеет весьма неприятные побочные эффекты. У людей наблюдается не только высокая температура и сонливость, но и боль в горле, а также слабость и постоянное желание спать. Однако к этим, уже привычным симптомам, примешался еще один.

«Очень сильно болит желудок. Потом ночью поднимается температура так, что спать не можешь: всю ломает и выкручивает, как будто кто-то пытается из тебя вылезти. В общем, я почти поселилась в туалете», — рассказала сибирячка Екатерина. При этом уже через неделю тест на COVID-19 дает отрицательный результат.

Девушка уточнила, симптомы держатся около двух дней. После этого температура падает и держится еще день-два на отметке в 37,5 С.

Ранее Сиб.фм писал об основных симптомах новой мутации коронавируса «Кентавр». В Новосибирске начали прививать граждан британской вакциной «Эвушелд», однако не всем гражданам можно вакцинироваться.

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