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Туры из Красноярска в Таиланд оказались самыми дорогими в России

Фото Туры из Красноярска в Таиланд оказались самыми дорогими в России
Фото Туры из Красноярска в Таиланд оказались самыми дорогими в России

Фото Сиб.фм

Туроператор Anex Tour запустил туры в Таиланд из шести городов России, включая Красноярск.

Туры из Красноярска в Таиланд оказались стали самыми дорогими — от 793 тысяч рублей за восемь ночей на двоих. Об этом пишет "Проспект Мира".

Туры для россиян доступны из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани и Красноярска. Туры из других городов намного дешевле красноярских, при этом за меньшие деньги предлагается больше дней отдыха.

Например, из Москвы с пересадкой можно купить тур на двоих от 166 тысяч рублей за 11 ночей в трехзвездочном отеле с завтраками, из Екатеринбурга — от 190 тысяч на двоих за 18 ночей, из Санкт-Петербурга — от 248 тысяч за 11 ночей, из Казани — от 415 тысяч за 13 ночей в трехзвездочном отеле.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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