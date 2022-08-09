Ученые назвали три лучших упражнения для сжигания жира у женщин

Freepik.com

Ученые из Австралии рассказали о самых эффективных упражнениях, чтобы сжечь жир.

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) сжигают жир лучше, чем аэробные упражнения – бег, танцы, плавание и езда на велосипеде. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых Университета Виктории в Мельбурне.

Ученые изучили результаты 18 испытаний, в которых приняли участие 511 взрослых, не занимающихся спортом профессионально. Добровольцев разделили на три группы, тренировки проводились три раза в неделю.

Первая группа занималась HIIT-тренировками, вторая – аэробными упражнениями, а контрольная группа не тренировалась.

Спустя 12 недель эксперты выяснили, что каждая дополнительная минута, посвященная HIIT, сжигает 0,13 грамма жира. При этом эффект усиливался с каждой дополнительной неделей тренировок.

Ранее Сиб.фм опубликовал девять советов от фитнес-тренера для похудения. Врачи рассказали, как можно быстро похудеть к празднику, а также диетолог Соломатина предупредила о нежелательном злоупотреблении диетическим хлебом.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.