Уголовное дело секты Виссариона поступило в суд Новосибирска

ФОТО с ареста Виссариона/ ГУСТАВО ЗЫРЯНОВ

Громкое уголовное дело с десятками томов осело в Железнодорожном районном суде Новосибирска: лидер красноярской секты Виссарион и его помощники скоро окажутся на скамье подсудимых.

Череда громких арестов предводителей организации «Церковь Последнего Завета» прокатилась по России осенью 2021 года. Причём, брали Сергея Торопа (возомнившего себя Виссарионом), Вадима Редькина и Владимира Ведерникова в соседних регионах. Меру пресечения решено было избирать в новосибирском суде.

Пока «святая» троица дожидалась суда в СИЗО, различные инстанции решали судьбу многотомного уголовного дела. Против рассмотрения его в Новосибирске выступали адвокаты, однако Восьмой кассационный суд в Кемерове оставил тома в столице Сибири. Сейчас это решение окончательно вступило в силу.

«9 августа 2022 года в Железнодорожный районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении Торопа С.А., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 239, п. "а", "б" ч. 3 ст. 111, п. "г" ч. 2 ст. 112 УК РФ; Редькина В.В., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239, п. "а", "б" ч. 3 ст. 111, п. "г" ч. 2 ст. 112 УК РФ; Ведерникова В.О., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239, п. "а", "б" ч. 3 ст. 111, п. "г" ч. 2 ст. 112, ч. 4 ст. 159 УК РФ».

Иными словами Виссарион и его подельники обвиняются в создании секты. Следователям удалось добиться, что по уголовному делу признаны потерпевшими 16 человек. А вот Владимира Ведерникова будут судить ещё и за мошенничество в особо крупном размере: из бюджета Красноярского края он умудрился привлечь на нужды секты ещё 5 миллионов рублей.