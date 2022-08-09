Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В АО «РЭС» выбрали лучшего специалистов по работе с потерями электроэнергии

Фото В АО «РЭС» выбрали лучшего специалистов по работе с потерями электроэнергии
Фото В АО «РЭС» выбрали лучшего специалистов по работе с потерями электроэнергии

Фото предоставлено АО «РЭС»

В начале августа в АО «РЭС» состоялся финал смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов участков по работе с потерями (УРП) филиалов акционерного общества «Региональные электрические сети».

На финал конкурса в филиале «Чулымские электрические сети» прибыло 8 бригад – лидеров отборочного этапа конкурса из всех филиалов АО «РЭС».

По условиям конкурса стать его участниками могли только сотрудники территориальных участков в районах обслуживания электрических сетей. Инженерно-технический персонал служб аппарата управления и филиалов не принимал участия в конкурсе, а выступал в роли судей на этапах и наблюдателей.

Новшеством прошедшего смотра был «Конкурс капитанов» – демонстрация управленческих навыков организации работы на участках по снижению потерь. Он включал в себя раскрытие не только навыков оперативного планирования работы персонала, но и разработку наиболее эффективного комплекса мероприятий на заданном участке сети.

В качестве общекомандных в программу смотра вошли также:

  • интеллектуальная викторина – «Своя игра»;
  • конкурс «Домашнее задание – идеальная видеофиксация».

В командных состязаниях помимо профессионального мастерства участники продемонстрировали умение слаженно работать в команде, скорость принятия решений и умение их отстаивать.

По завершении финального тура смотр-конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов участков по работе с потерями были определены победители в следующих номинациях:

Индивидуальный зачёт

  • «Победитель конкурса капитанов» Денис Мысякин, начальник участка по работе с потерями Бердского РЭС филиала «Черепановские электрические сети».
  • «Лучший наставник команды» – ими стали инженеры службы филиала «Черепановские электрические сети» Александр Шилин и Алексей Белоусов.

Бригадное первенство

  • «Лучшая бригада» – бригада филиала «Карасукские электрические сети».
  • «Лучшая бригада по монтажу измерительных комплексов учета» – бригада филиала «Чулымские электрические сети».
  • «Лучшая бригада по выявлению хищений» – бригада филиала «Карасукские электрические сети».

Командный зачёт

  • 1 общекомандное место – команда филиала «Приобские электрические сети».
  • 2 общекомандное место – команда филиала «Карасукские электрические сети».
  • 3 общекомандное место – команда филиала «Чулымские электрические сети».
  • «Самая интеллектуальная команда» – победитель конкурса «Своя игра» команда филиала «Чулымские электрические сети».

По итогам конкурса руководство АО «РЭС» вручило победителям и призерам в индивидуальных и командных номинациях смотра-конкурса ценные призы, кубки и грамоты.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

электричество
РЭС
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

23032
Выплата 10 000 рублей к школе: будет или нет в 2022 году
15039
Настоящий удар для родителей школьников: что известно о выплате 10 000 к школе в 2022 году
12391
Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать
10215
Ресторан Shalet сгорел в Заельцовском парке Новосибирска
9673
В Красноярске четверо мужчин выкопали могилу для изнасилованной ими женщины
9382
10 000 рублей к школе в августе 2022 - когда объявят единовременную выплату в России
9322
Всех, кто пострижется до 8 августа, ждет богатство: календарь стрижек на август 2022