В АО «РЭС» выбрали лучшего специалистов по работе с потерями электроэнергии

Фото предоставлено АО «РЭС»
В начале августа в АО «РЭС» состоялся финал смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов участков по работе с потерями (УРП) филиалов акционерного общества «Региональные электрические сети».
На финал конкурса в филиале «Чулымские электрические сети» прибыло 8 бригад – лидеров отборочного этапа конкурса из всех филиалов АО «РЭС».
По условиям конкурса стать его участниками могли только сотрудники территориальных участков в районах обслуживания электрических сетей. Инженерно-технический персонал служб аппарата управления и филиалов не принимал участия в конкурсе, а выступал в роли судей на этапах и наблюдателей.
Новшеством прошедшего смотра был «Конкурс капитанов» – демонстрация управленческих навыков организации работы на участках по снижению потерь. Он включал в себя раскрытие не только навыков оперативного планирования работы персонала, но и разработку наиболее эффективного комплекса мероприятий на заданном участке сети.
В качестве общекомандных в программу смотра вошли также:
В командных состязаниях помимо профессионального мастерства участники продемонстрировали умение слаженно работать в команде, скорость принятия решений и умение их отстаивать.
По завершении финального тура смотр-конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов участков по работе с потерями были определены победители в следующих номинациях:
Индивидуальный зачёт
Бригадное первенство
Командный зачёт
По итогам конкурса руководство АО «РЭС» вручило победителям и призерам в индивидуальных и командных номинациях смотра-конкурса ценные призы, кубки и грамоты.
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