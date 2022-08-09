В АО «РЭС» выбрали лучшего специалистов по работе с потерями электроэнергии

Фото предоставлено АО «РЭС»

В начале августа в АО «РЭС» состоялся финал смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов участков по работе с потерями (УРП) филиалов акционерного общества «Региональные электрические сети».

На финал конкурса в филиале «Чулымские электрические сети» прибыло 8 бригад – лидеров отборочного этапа конкурса из всех филиалов АО «РЭС».

По условиям конкурса стать его участниками могли только сотрудники территориальных участков в районах обслуживания электрических сетей. Инженерно-технический персонал служб аппарата управления и филиалов не принимал участия в конкурсе, а выступал в роли судей на этапах и наблюдателей.

Новшеством прошедшего смотра был «Конкурс капитанов» – демонстрация управленческих навыков организации работы на участках по снижению потерь. Он включал в себя раскрытие не только навыков оперативного планирования работы персонала, но и разработку наиболее эффективного комплекса мероприятий на заданном участке сети.

В качестве общекомандных в программу смотра вошли также:

интеллектуальная викторина – «Своя игра»;

конкурс «Домашнее задание – идеальная видеофиксация».

В командных состязаниях помимо профессионального мастерства участники продемонстрировали умение слаженно работать в команде, скорость принятия решений и умение их отстаивать.

По завершении финального тура смотр-конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов участков по работе с потерями были определены победители в следующих номинациях:

Индивидуальный зачёт

«Победитель конкурса капитанов» – Денис Мысякин, начальник участка по работе с потерями Бердского РЭС филиала «Черепановские электрические сети».

Денис Мысякин, начальник участка по работе с потерями Бердского РЭС филиала «Черепановские электрические сети». «Лучший наставник команды» – ими стали инженеры службы филиала «Черепановские электрические сети» Александр Шилин и Алексей Белоусов.

Бригадное первенство

«Лучшая бригада» – бригада филиала «Карасукские электрические сети».

«Лучшая бригада по монтажу измерительных комплексов учета» – бригада филиала «Чулымские электрические сети».

«Лучшая бригада по выявлению хищений» – бригада филиала «Карасукские электрические сети».

Командный зачёт

1 общекомандное место – команда филиала «Приобские электрические сети».

2 общекомандное место – команда филиала «Карасукские электрические сети».

3 общекомандное место – команда филиала «Чулымские электрические сети».

«Самая интеллектуальная команда» – победитель конкурса «Своя игра» команда филиала «Чулымские электрические сети».

По итогам конкурса руководство АО «РЭС» вручило победителям и призерам в индивидуальных и командных номинациях смотра-конкурса ценные призы, кубки и грамоты.