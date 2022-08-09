В Новосибирске вынесли приговор бывшему замначальника СУ Федеральной таможенной службы

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Экс-заместителя начальника Сибирского управления Федеральной таможенной службы приговорили по двум уголовным статьям – злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество. В одном из случаев он получил страховку на 800 тысяч, выдав травму за рабочую.

Заместитель таможенного управления попал в поле зрения следователей Восточного МСУТ СК России в начале 2020 года. Перед Новым годом он решил воспользоваться частью социальных выплат, которые предназначались для строительства жилья сотрудникам.

«В результате преступных действий фигуранта, выразившихся в использовании своих должностных полномочий вопреки интересам службы, были существенно нарушены права и законные интересы должностных лиц Сибирского таможенного управления, в результате чего одному из потерпевших причинен материальный ущерб на сумму свыше 600 000 рублей, а срок получения другим потерпевшим единовременной социальной выплаты увеличен на неопределенное время»,

- сообщает старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России Екатерина Петрушина.

А уже в феврале 2020 года второе лицо таможенной службы решил и сам получить социальное пособие в размере 800 000 рублей. Травму во время игры в хоккей с шайбой он решил выдать за служебную.

«Преступные действия фигуранта были пресечены в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области во взаимодействии с сотрудниками службы по противодействию коррупции Сибирского таможенного управления», — добавили в Восточном МСУТ СК России.

В итоге заместителя начальника таможенного управления судили по двум статьям УК РФ – за злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество.

Заельцовский районный суд признал замначальника СУ Федеральной таможенной службы виновным в обоих эпизодах, но наказание назначил условное с испытательным сроком 6 лет.

Совсем скоро перед судом предстанет и 38-летний предприниматель, который пытался вручить таможеннику 50 тысяч рублей, чтобы провезти через границу автозапчасти.