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экономика

В первом полугодии 2022 года в Новосибирской области были увеличены расходы бюджета на АПК, дорожный фонд и соцподдержку

Фото В первом полугодии 2022 года в Новосибирской области были увеличены расходы бюджета на АПК, дорожный фонд и соцподдержку
Фото В первом полугодии 2022 года в Новосибирской области были увеличены расходы бюджета на АПК, дорожный фонд и соцподдержку

Фото pixabay.com

В ходе совещания в Правительстве Новосибирской области, которое провел Губернатор Андрей Травников, изучили данные отчета об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2022 года.

По итогам полугодия отмечен рост собственных доходов и увеличение бюджетных средств, направленных на обеспечение исполнения приоритетных расходов – поддержку предприятий агропромышленного комплекса, выполнение социальных обязательств, дорожный фонд, транспортное обслуживание и другие.

Об основных параметрах исполнения областного бюджета рассказал заместитель министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Алексей Москвичев. «За 6 месяцев 2022 года в доходную часть областного бюджета поступило порядка 120 млрд рублей с ростом на 17,8 % к аналогичному периоду прошлого года», – отметил замминистра.

В 1 полугодии 2022 года приоритетные расходы исполнены в сумме порядка 75,4 млдр рублей. По ряду приоритетных направлений расходы увеличены: повышены зарплаты работников бюджетной сферы, проиндексированы меры социальной поддержки населения, увеличены расходы на поддержку агропромышленного комплекса, произведены авансовые платежи по контрактам на содержание автомобильных дорог и ряд других.

Отчет об исполнении областного бюджета Новосибирской области за первое полугодие 2022 года одобрен Правительством региона и будет рассмотрен в областном Заксобрании.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

бюджет
Правительство Новосибирской области
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