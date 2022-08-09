В рамках «Технопрома-2022» пройдёт VII Всероссийский молодежный научный форум

Фото: форумтехнопром.рф

Одним из ключевых мероприятий-спутников IX Международного форума технологического развития «Технопром-2022», организованного Правительством Новосибирской области, станет VII Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего – наука молодых», который пройдет 23-26 августа в Новосибирске – студенты, аспиранты и молодые ученые приглашаются к регистрации и участию в форуме.

Новосибирская область выбрана площадкой проведения форума неслучайно: Научно-технологический комплекс региона входит в лидеры среди регионов России по и включает 43 академических института, 39 высших учебных заведений, 7 международных исследовательских центров, Технопарк Новосибирского Академгородка и Инновационный медико-технологический центр.

На одной площадке форума встретятся ведущие ученые – химики, физики, биологи, медики, математики, представители других научных направлений. Основу команды научных докладчиков, как и программного комитета, составят ведущие ученые – участники программы Мегагрантов, под руководством которых в нашей стране создаются научные лаборатории мирового уровня. Студентам и аспирантам форум дает возможность встретиться и пообщаться как с ровесниками, так и с уже состоявшимися учеными.

Для участия в форуме и мероприятиях деловой программы всем участникам необходимо пройти обязательную единую регистрацию, которая открыта на сайте мероприятия до 15 августа.