Путин наградил медалью первого замгубернатора Новосибирской области Петухова

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Президент РФ наградил медалью «За заслуги перед Отечеством» первого замгубернатора Новосибирской области Юрия Петухова.

8 августа президент России Владимир Путин подписал Указ о вручении вице-губернатору Новосибирской области Юрию Петухову ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий документ опубликовали 8 августа на официальном портале правовой информации.

Должность первого заместителя губернатора региона Юрий Петухов занимает с 2015 года. Орден «За заслуги перед Отечеством» — не первая награда чиновника. В 2002 году он получил высшую юридическую премию «Сибирская фемида», а в 2014 году был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой личный вклад в развитие избирательной системы.