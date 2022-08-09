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экономика

ВТБ в Новосибирской области увеличил выдачи ипотеки в июле в 1,5 раза

Фото ВТБ в Новосибирской области увеличил выдачи ипотеки в июле в 1,5 раза
Фото ВТБ в Новосибирской области увеличил выдачи ипотеки в июле в 1,5 раза

Фото: ВТБ

Клиенты ВТБ в Новосибирской области оформили в июле в 1,5 раза больше ипотечных кредитов, чем в июне текущего года. За этот месяц 670 новосибирских семей смогли улучшить жилищные условия, объем выдач составил 2,3 млрд рублей. Новосибирская область традиционно входит в топ-5 субъектов по объему сделок в Российской федерации – за семь месяцев ВТБ выдал в регионе 4,5 тысячи ипотечных кредитов на 14,9 млрд рублей.

В целом по стране по итогам января-июля банк выдал более 112 тысяч ипотечных кредитов на 510 млрд рублей. Каждая вторая сделка прошла на льготных условиях, при этом спрос на «семейную ипотеку» вырос среди клиентов ВТБ в четыре раза.

Каждый второй ипотечный кредит в регионе был оформлен по программам господдержки. В рамках льготной ипотеки с господдержкой новосибирцы с начала года оформили свыше 1,2 тысячи кредитов на 3,64 млрд рублей. «Семейной ипотекой» воспользовались более 800 клиентов, объем сделок достиг 3,2 млрд рублей. Спрос на нее вырос даже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года более чем в три раза. В июле ВТБ запустил собственную программу поддержки многодетных семей, которые могут оформить в банке жилищный кредит всего под 3%. За первый месяц сделки в Новосибирской области по программе превысили 58 млн рублей.

Фото ВТБ в Новосибирской области увеличил выдачи ипотеки в июле в 1,5 раза 2

Летом ВТБ также перезапустил рефинансирование ипотеки, чтобы помочь заемщикам снизить ставки по ранее оформленным кредитам по высоким ставкам. Новосибирцы воспользовались возможностью сократить свою платежную нагрузку почти вдвое, оформив рефинансирование в ВТБ. Объем таких кредитов за июнь-июль составил 503 млн рублей.

«Снижение ставок по ипотеке стало существенным стимулом для оживления рынка вторичного жилья. В июле его доля в общем объеме сделок превысила 62%, хотя в апреле составляла около четверти. Рост спроса на вторичное жилье стимулирует рынок новостроек, поскольку для покупки квартиры у застройщика в ипотеку заемщики часто используют средства от продажи своего жилья. Постепенно возвращает свою долю в объеме выдач программа рефинансирования – в июле она составила 13%», – сообщил Сергей Никулин, управляющий ВТБ по Новосибирской области.

По оценке экспертов банка, ВТБ не ожидает повторения исторического рекорда продаж ипотечного рынка, который был установлен в 2021 г. По прогнозам, выдачи на рынке жилищных кредитов могут составить около 4,5-4,6 трлн рублей, что на 10% превысит результаты 2020 года. Размер ипотечного портфеля на рынке достигнет 14,8 трлн рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 15%.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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