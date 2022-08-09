Житель Читы предложил обменять акулу из IKEA на однокомнатную квартиру

Фото: скриншот страницы Avito

Читинец выставил игрушечную акулу из IKEA на продажу за 4,5 миллиона рублей.

В объявлении на сайте Avito продавец указал, что готов продать мягкую игрушку за 4,5 млн рублей. Также в объявлении он указал, что согласен обменять акулу на квартиру в Чите.

Как сообщил продавец в беседе с журналистом ZabNews, это была шутка.

«Когда закрывалась IKEA, по всей России был такой ажиотаж, задирали цены. И нам как раз привезли в подарок эту акулу. Ради шутки выставили. Реальных покупателей не было, просто пишут, обзываются, обмен предлагают. А если купят, так купят», — рассказывает автор объявления.

Это не единственное шутливое объявление о продаже акулы из IKEA. По огромным ценам пытаются продать мягкую игрушку и других городах Забайкалья. Так, например, с такой же мягкой игрушкой житель села Улёты готов расстаться за 500 тыс. рублей, а в Ингодинском районе Читы акулу оценивают в 99 999 рублей.

Напомним, после закрытия IKEA жители России начали массово перепродавать товары IKEA на сайтах объявлений. Найти можно вёдра для мусора, стеллажи, комоды, тёрки, а также многое другое. Цены отличаются: одни продавцы их занижают, другие завышают. Предлагаются товары как новые, в идеальном состоянии, так и бывшие в употреблении.

Также ранее Сиб.фм рассказал, как забрать оплаченные товары со склада IKEA и можно ли еще что-то купить в России из шведского магазина.