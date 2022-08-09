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общество

Житель Читы предложил обменять акулу из IKEA на однокомнатную квартиру

Фото Житель Читы предложил обменять акулу из IKEA на однокомнатную квартиру
Фото Житель Читы предложил обменять акулу из IKEA на однокомнатную квартиру

Фото: скриншот страницы Avito

Читинец выставил игрушечную акулу из IKEA на продажу за 4,5 миллиона рублей.

В объявлении на сайте Avito продавец указал, что готов продать мягкую игрушку за 4,5 млн рублей. Также в объявлении он указал, что согласен обменять акулу на квартиру в Чите.

Как сообщил продавец в беседе с журналистом ZabNews, это была шутка.

«Когда закрывалась IKEA, по всей России был такой ажиотаж, задирали цены. И нам как раз привезли в подарок эту акулу. Ради шутки выставили. Реальных покупателей не было, просто пишут, обзываются, обмен предлагают. А если купят, так купят», — рассказывает автор объявления.

Это не единственное шутливое объявление о продаже акулы из IKEA. По огромным ценам пытаются продать мягкую игрушку и других городах Забайкалья. Так, например, с такой же мягкой игрушкой житель села Улёты готов расстаться за 500 тыс. рублей, а в Ингодинском районе Читы акулу оценивают в 99 999 рублей.

Напомним, после закрытия IKEA жители России начали массово перепродавать товары IKEA на сайтах объявлений. Найти можно вёдра для мусора, стеллажи, комоды, тёрки, а также многое другое. Цены отличаются: одни продавцы их занижают, другие завышают. Предлагаются товары как новые, в идеальном состоянии, так и бывшие в употреблении.

Также ранее Сиб.фм рассказал, как забрать оплаченные товары со склада IKEA и можно ли еще что-то купить в России из шведского магазина.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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