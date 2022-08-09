Жители Новосибирска начали массово скупать автомобили на аукционах Японии и Южной Кореи

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Новосибирские автодилеры рассказали о возросшем спросе на машины с аукционов в Японии, Южной Корее и ОАЭ.

Автодилеры Новосибирска продолжают фиксировать повышение спроса на автомобили, которые приобретены на японских, южнокорейских и арабских аукционах. По мнению экспертов, таким образом возвращается популярная схема из начала 2000-х: купить машину за рубежом и после перегнать её в Новосибирск на выходе получается дешевле, чем приобрести транспортное средство внутри России.

«Снова стали популярны схемы по ввозу машин из США, Южной Кореи, ОАЭ, которыми все пользовались ранее. Это сейчас основные пункты отправки автомобилей в Россию, и в частности в Новосибирскую область. Как правило, машины везут в наш регион через Владивосток», — рассказал директор компании «ВЭД Агент», член Общественного Совета при Федеральной таможенной службе Александр Дегтярев.

По словам автодилеров, главная причина — стоимость. Аукционный автомобиль и его дальнейшая перегонка в столицу Сибири выходит выгоднее, чем закупка на внутреннем рынке России.

«Дело в курсе доллара: он упал и остается достаточно стабильным, поэтому клиенту выгодно покупать машины с аукционов в Японии и Южной Корее. Потребители стали чаще смотреть в эту сторону, отказываясь от покупки в автосалонах. Потому что там авто в очень скромной комплектации стоят дороже, чем авто с аукционов в комплектации более полной. К примеру, в салоне автомобиль с «пустой» комплектацией стоит 5 миллионов рублей, а мы этот же автомобиль в полной комплектации из Кореи продаем за 4 миллиона рублей», — объяснил автодилер Герман Долгов в разговоре с «BFM-Новосибирск».