Жительница Новосибирска Елена Юн рассказала о проблемах из-за участия однофамилицы в пикетах

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Жительница Новосибирска Елена Юн неожиданно для себя узнала, что является однофамилицей задержанной участницей пикетов и митингов.

Новосибирскую активистку Юн Е.А. доставили в Центральный районный суд 5 августа. Участницу пикетов и митингов обвиняют по статье 207.1 «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Пока шло следствие, фигурантка уехала в Кемеровскую область, оттуда её вернули в наручниках.

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 05.08.2022 избрана мера пресечения виде запрета определенных действий в отношении Юн Е.А., — сказано в сообщении суда. — Установлены следующие запреты: самостоятельно являться по вызовам дознавателя, следователя или суда, пользоваться средствами мобильной и стационарной телефонной связи, сетью «Интернет», социальными сетями, посещать массовые мероприятия (в том числе митинги, шествия, демонстрации) и увеселительные заведения».

После этого в редакции Сиб.фм раздался звонок.

«Я — Елена Юн, зачем вы мне приписываете участие в незаконных мероприятиях? Я в них не участвовала», — заявила собеседница.

«Так, вы – Е.А. Юн, правильно? Вы были в прошлую пятницу в Центральном суде?» — спрашиваю.

«Нет, я там не была, зачем вы неправду пишите?» — настаивала женщина.

После долгих разбирательств удалось выяснить, что уголовное дело возбуждено в отношении почти полной тёзки Елены Юн.

«А если мне пойти устраиваться на работу? Меня достаточно много в городе знает людей. Сейчас я в поисках работы, и эта информация может стать одним из оснований для отказа»,

- посетовала собеседница.

Женщина добавила, что сейчас находится в поисках работы. В её планы совсем не входило на данном этапе встретить тёзку с такой репутацией.

«Если вы встретите знакомую фамилию с такими же инициалами, вы в первую очередь будете думать про своего знакомого. Люди, которые прочитают вашу информацию, подумают, что это я! Мне это очень неприятно», — добавила она.