10000 от Путина в августе: будет ли выплата к школе в 2022 году

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С самого начала августа родители ждут информации о выплате на подготовку к учебному году. Однако пока официальной информации не поступало. Будет ли выплачиваться единоразовое пособие в этом году – разбирался Сиб.фм.

Стоит ли надеяться на выплату школьникам?

Российские власти до сих пор не анонсировали выплату на сборы детей к школе, а до первого сентября остается меньше трех недель. Многие родители уже начали закупку принадлежностей и формы для учебы на деньги из своего кармана, однако они не перестают надеяться на зачисление единоразового пособия в размере 10 000 рублей.

Некоторые эксперты уверены, что выплаты для школьников, как в прошлом году не будет. Причина тому — другая помощь государства семьям. В связи со сложной политической и экономической обстановкой недавно граждане внепланово получили повышение зарплат, пенсий и пособий до 10%. К тому, же не перестают выплачивать на ребенка деньги по линии ПФР и Соцзащиты.

Какие пособия предусмотрены в августе?

По Указу президента РФ Владимира Путина семьи ежемесячно получают выплаты на детей от 3 до 17 лет. Эти средства они могут потратить на покупку спортивной и школьной формы, обуви, тетрадок и других канцелярских принадлежностей. Однако не всем приходит эти 10 000 рублей, кто-то получает чуть меньше, а кто-то больше.

Кто может получить деньги от государства на подготовку ребенка к школе?

В каждом регионе от министерства труда и социальной защиты предусмотрены меры поддержки малоимущим и многодетным семьям с детьми. Сначала родителям следует в заявительной форме к ним обратиться, потом получить одобрение и деньги. Размер этой помощи зависит от субъекта проживания. Он начинается от 5000 рублей.

На эти деньги можно покупать товары для школы, а также технику (ноутбуки, компьютеры). Эта сумма может покрыть часть расходов, плюс каждая семья этой категории может претендовать на пособие для детей от 8 до 17 лет.

Ранее Сиб.фм писал о том, что депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов предложил возобновить единовременные выплаты. Напомним, как семьям с детьми получить материальную помощь, а также по каким причинам в ней могут отказать.

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