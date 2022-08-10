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16-летнюю школьницу из Самары разыскивают в Новосибирске

Фото 16-летнюю школьницу из Самары разыскивают в Новосибирске
Фото 16-летнюю школьницу из Самары разыскивают в Новосибирске

Фото из публикации сообщества «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области»

На территории Новосибирской области начали поиски 16-летней девушки, пропавшей из посёлка в Самарской области.

С 9 августа в Новосибирске и близлежащих районах открыли поиск 16-летней Елизаветы Желудковой: по информации поисковиков, девушка родом из посёлка Раздолье в Самарской области может находиться на территории региона. Розыскную ориентировку опубликовали вечером 9 августа в сообществе «Поисковый отряд Лиза Алерт Новосибирской области».

По данным волонтёров, местонахождение девушки остаётся неизвестным с 27 июля. Пропавшую школьницу можно узнать по плотному телосложению при росте 147 сантиметров, каре тёмно-русого цвета, и глазам зелёно-карего цвета.

Всех, кто встречал 16-летнюю Елизавету Желудкову, или знает что-либо о её местонахождении, просят связаться с поисковиками по номеру горячей линии 8 800 700 54 52 или вызвать экстренные службы по телефону 112.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

поиски пропавших
Новосибирская область
Лиза Алерт
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