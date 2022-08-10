Депутат рассказал, отказываются ли жители РФ от путёвок в Крым после взрывов

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Вице-президент РСТ Барзыкин: россияне не отказываются от путевок в Крым после взрывов в Новофёдоровке.
Отказа от путевок в Крым после взрывов на аэродроме в Новофёдоровке не наблюдается, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, из-за отсутствия авиасообщения спрос на отдых на полуострове сократился по сравнению с 2021 годом, но за последний месяц поток туристов увеличился за счет запуска дополнительных поездов.
По сведениям от администрации Крыма, отказа от путевок в Крым не наблюдается, тем более, этот аэродром находится не в курортной зоне. Характер взрывов не связан с общей ситуацией, которая есть. Никаких отказов непосредственно с отдыхом нет. Ни одного случая с туристами, связанного со специальной военной операцией на Украине, за весь период не возникало, —
рассказал Барзыкин.
Он добавил, что из-за отсутствия авиасообщения спрос на отдых в Крыму стал ниже примерно на 40%, чем в прошлом году. Большая заполняемость имеется в отелях 4-5 звезд, обратная ситуация наблюдается в бюджетных гостиницах.
Что касается бархатного сезона, по словам Барзыкина, из-за сложностей с транспортной логистикой особого ажиотажа не ожидается, спрос на осенний отдых будет меньше, чем в прошлом году. Однако желающие провести время в Крыму еще могут забронировать места.
Число пострадавших возросло до 13 человек, 12 из них отпустили домой после оказания медицинской помощи. Еще один человек погиб.
В Минтуризма уточнили, что среди пострадавших нет туристов. В ведомстве заявили, что пляжи, кафе и пункты проката не закрыты и продолжают работу.
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